Курс доллара: рубль отправится в новый коридор

Во вторник рубль сумел отыграть потери начала недели и развернулся в сторону укрепления в обеих парах.

Утром наша валюта торговалась по 74,46 за доллар и по 90,44 за евро. Но к вечеру рубль сумел мощно прибавить – по данным на 19:00 мск к закрытию основной сессии Московской биржи курс доллара составлял уже 74,12 руб., потеряв за сутки 54,5 коп. Ещё более солидно подешевел вчера евро – единая валюта ЕС стоила в это время 90,07 руб. (-73,3 коп.).

Таким образом, накануне рубль ощутимо прибавил к основным резервным мировым валютам на фоне дорожающей нефти, цены на которую во вторник обновили максимумы с февраля 2020 года – в моменте контракты на «чёрное золото» сорта Brent торговались выше 56,70 долл. за бочку (+1,56%).

По мнению экспертов, это стало главным драйвером вчерашнего роста. Об этом, в частности, заявил Олег Кочетков из МТС Банка. При этом он отметил тот факт, что инфляция товарных цен давит на стоимость американских облигаций, а это, в свою очередь, провоцирует некоторый отток из долга развивающихся рынков.

«Пока сложно сказать, как долго данный процесс будет продолжаться. Понятно лишь то, что необходимо время, чтобы понять это», – сказал Кочетков, рассуждая о факторах, влияющих на курс рубля.

Дмитрий Бабин из БКС «Мир инвестиций» напомнил, что вчера рубль открылся вверх, благодаря позитивному внешнему фону, после чего активно укреплялся, обновив недельный максимум к евро.

«В начале дня глобальные фондовые индикаторы и нефтяные цены находились под давлением, но затем перешли к росту вслед за азиатскими площадками, потянув за собой вверх нашу валюту», – описывает аналитик сложившуюся вчера на валютном рынке ситуацию.

Он также отметил, что инвесторы ожидают новых бюджетных стимулов для экономики от избранного президента США Джо Байдена, о которых станет известно в четверг.

Михаил Беспалов из «КСП Капитал УА» подчеркнул, что рубль на торгах во вторник уверенно рос в обеих парах, благодаря взлетевшим вверх нефтяным котировкам. При этом, как убеждён он, если в ближайшие дни мировые цены на «чёрное золото» останутся на нынешних уровнях, то у рубля имеются все возможности для более мощного укрепления.

«Поддержку нашей валюте продолжат оказывать ожидания рынка по увеличению фискальных стимулов в США, первые в наступившем году аукционы по размещению российским Минфином ОФЗ, а также данные о планируемом объёме продажи валюты регулятором в январе, которые предположительно будут озвучены уже сегодня», – сказал эксперт.

Как полагает Артём Тузов из ИК «Универ Капитал», в краткосрочной перспективе пара доллар-рубль будет торговаться в коридоре 74,50-75,50, а пара евро-рубль - в диапазоне 90,50-91,50.

В свою очередь Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» считает, что внешние факторы в виде угрозы дальнейшего роста долларовых ставок и коррекции акций пока сохраняются.

«Если смотреть на локальные истории, то надо обратить внимание на возможные покупки валюты получателями дивидендов «Лукойла», а также на предстоящие выплаты дивидендов по акциям «Норникеля» и НЛМК», – сказал эксперт, отметив, что в последних двух случаях возможны дополнительные продажи валюты для аккумулирования рубля с его последующей конвертацией в валюту после выплат.

Но, как полагает Полевой, всё это совпадёт с основными налоговыми выплатами января. В этой связи, по его мнению, можно ожидать временного роста волатильности без существенного влияния на курсовую динамику.

Между тем, аналитики «МКБ Инвестиции» отметив, что с начала 2021 года рубль демонстрирует околонулевую динамику, прогнозируют, что вскоре он может отправиться в новый коридор.

При этом эксперты подчеркнули, что с одной стороны, поддержкой для национальной валюты сейчас выступает рост мировых цен на «чёрное золото». С другой – общее укрепление доллара к корзине мировых валют оказывает давление на сегмент EM, к которому относится также и рубль.

«В любом случае мы считаем, что рубль сильно недооценен. Поэтому на позитивной сезонности счёта текущих операций при нейтральном внешнем фоне мы видим пару доллар-рубль в коридоре 70,00-72,00. Но учитывая санкционные риски и при появлении негативных внешнеполитических факторов давление на нашу валюту может возобновиться, что может отбросить «россиянина» в диапазон 75,00-76,00», – резюмировали аналитики.