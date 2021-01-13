Миллионы под замком: биткойны могут сыграть со своими владельцами злую шутку

Одно из главных достоинств криптовалют — их уникальная система безопасности - может сыграть злую шутку с владельцами электронных денег.

Инвесторы, удачливо вложившиеся в биткойны и прочие криптовалюты и ставшие на волне их роста долларовыми миллионерами, могут лишиться всего из-за своей рассеянности или слабой памяти. Все просто — степень секретности в защите электронных денег столь высока, что, забыв или потеряв пароль от своего электронного кошелька, вы не сможете восстановить его с посторонней помощью. В банках, финансовых и прочих организациях эту проблему решить куда проще — если уж пароль и не восстановят, то выдадут новый. Но с криптовалютой этот номер не пройдет, и своих вложений можно лишиться навсегда.

В такой патовой ситуации оказался, например, Стивен Томас, программист из Сан-Франциско, который мог бы сейчас быть счастливым владельцем 220 млн долларов. Именно столько по текущему курсу стоят принадлежащие ему 7002 биткойна, которые лежат в цифровом кошельке IronKey.

Проблема заключается в том, что Стивен Томас потерял лист бумаги с паролем, и теперь не может ни вспомнить его, ни восстановить каким-то иным способом. IronKey дает своим клиентам 10 попыток ввода пароля. И Томас уже использовал 8 из них, но безуспешно. Если и две оставшиеся попытки вспомнить пароль окажутся такими же неудачными, то ему придется забыть о своих биткойнах. Но Стивен Томас может винить лишь себя, если потеряет почти четверть миллиарда из-за своей рассеянности.

Между тем, проблема утраты паролей очень распространена. Из существующих 18,5 млн биткойнов, по данным аналитической фирмы Chainalysis, почти пятая часть, т.е. приблизительно 3,7 млн «монет» стоимостью около 140 млн долларов, по этой причине недоступны для их владельцев. Служба помощи Wallet Recovery Services каждый день получает до 70 заявок на восстановление забытого или потерянного пароля к цифровому кошельку. Еще месяц назад таких заявок было в три раза меньше. И ждать помощи этим бедолагам-инвесторам неоткуда.

Но с другой стороны, столь совершенная система безопасности вложений позволяет защитить криптовалюты от всех, включая власти. Не удивительно, что электронные деньги весьма популярны в криминальных кругах, а также таких странах, как Китай или Венесуэла, где власти вполне могут закрыть традиционный банковский счет.

Конечно, такая беспрецедентная защищенность инвестиций привлекательна, но она не учитывает человеческие слабости, в том числе способность памяти стирать даже самую важную информацию и, в первую очередь, всевозможные пароли и коды.



В не менее, если не более печальной ситуации, чем уже упомянутый Стивен Томас, оказался бизнесмен с Барбадоса Гэбриель Абеду — он хранил пароль к своему цифровому кошельку с 800 биткойнами, которые сейчас стоят порядка 25 млн долларов, в офисном компьютере. Ему, вероятно, вдвойне обидно — накоплений его неожиданно лишил коллега по работе, который без предупреждения заново отформатировал жесткий диск компьютера, на котором и хранился заветный «ключ» к виртуальному капиталу.

И все же Стивен Томас не теряет надежды, что когда-нибудь все образуется, и он сказочно разбогатеет. Он тщательно спрятал IronKey в расчете на то, что криптографы когда-нибудь научатся расшифровывать сложные пароли для доступа к криптовалютам.