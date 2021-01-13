Навальный заявил, что вернется в Россию 17 января

Оппозиционер Алексей Навальный, который в настоящее время находится в Германии, заявил, что вернется в Россию 17 января, передает агентство РИА «Новости».

«Я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом "Победы"», - сообщил Навальный в видеообращении в своем аккаунте в Instagram.

Алексей Навальный был госпитализирован после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. Пилоты лайнера приняли решение экстренно приземлиться в Омске, в больницу которого и был доставлен политик. После первых обследований врачи медучреждения поставили ему диагноз нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Также было заявлено, что ядов в пробах Навального не обнаружено. Позднее семья настояла на перевозе оппозиционера самолетом в Германию, где он прошел курс реабилитации. Через несколько дней после лечения Навального в берлинской клинике Шарите, правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». В Кремле, в свою очередь, заявили, что Берлин отказывается предоставлять Москве запрашиваемую информацию об инциденте.

В декабре прошлого года СК РФ заявил о возбуждении в отношении Навального уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие сообщает, что Навальный потратил более 356 миллионов рублей на личные цели из 588 миллионов рублей, собранных в виде пожертвования для нужд ряда некоммерческих организаций.

