Нефть сделала России подарок на Старый Новый год

Россия оказалась бенефициаром

Похоже, что нефтяной рынок уже отыграл «пандемические» настроения: стоимость сырья довольно активно повышается и уже подобралась вплотную к 60 долларам за баррель по Brent. Так, утром 13 января стоимость мартовского фьючерса на нефть этой марки выросла на 1,24%, до 57,28 доллара за баррель. Рост стоимости актива за сутки составил 2,49%. Нефть марки WTI дорожает на 0,83%, достигнув 53,68 доллара, сообщило агентство «Прайм».

Для России это тем более хорошая новость, что в рамках январского соглашение ОПЕК+ наша страна (а также Казахстан) получили возможность в феврале и марте нарастить добычу, в то время как Саудовская Аравия и ряд других участников ее сокращают.

При этом, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 5,82 млн баррелей. Прогноз снижения превышен на 3,12 млн баррелей.

Нефтедоллары для бюджета

Причин роста нефтяных цен несколько, указывает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. Во-первых, в самом деле сказывается решение ОПЕК+ отложить запланированное ранее увеличение квот на добычу в связи со слабой динамикой спроса. Во-вторых, на котировки оказало влияние то, что Саудовская Аравия намерена в одностороннем порядке снизить объем добычи на 1 млн баррелей в сутки в марте этого года. Третий фактор поддержки цен — заявление Джо Байдена о намерении предложить дополнительный пакет стимулирования американской экономики в размере 3 трлн долларов, что для рынка станет поводом к увеличению спроса на энергоносители.

Для России рост котировок, безусловно, положительное обстоятельство, отмечает аналитик. Российский сорт нефти Urals в настоящее время достиг стоимости свыше 4,1 тысячи рублей за баррель, тогда как в бюджете на этот год предусмотрена цена 3,13 тысячи рублей за баррель. При этом дефицит бюджета заложен на уровне 2,4% ВВП (2,75 трлн рублей). Если нефтяные цены в течение года удержатся на текущих уровнях, это поможет сократить размер дефицита бюджета до 1,7% ВВП (1,9 трлн рублей).

На сколько хватит роста

В текущем году цены на нефть могут подрасти до 60-62 долларов за баррель, считает Артём Тузов, — при условии высоких темпов восстановления спроса. Однако до значений 2019 года потребление вряд ли вернется и составит около 92-93 млн баррелей в сутки, что меньше докризисного уровня на 7-8%, полагает он. Поэтому более сильной рост цен вряд ли возможен.

Между тем, стоимость нефти продолжает расти и сейчас, констатирует управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. Ее подстегивает смещение энергетического баланса в сторону дефицита (по крайней мере, опасений перед ним). Холода в Азии и ограничения поставок на самом деле стимулируют рост спроса на энергию, что распространяется на весь сектор. Кроме того, продолжение линии ограничения добычи Саудовской Аравией и ее планы сократить поставки в феврале и марте также служат позитивным фактором для нефти. И, уверен аналитик, это хороший сигнал для российского рынка, где также стоит ожидать восстановления котировок компаний энергетического сектора.

Нефть, отмечает он, уже приблизилась к уровням ценовых войн России и Саудовской Аравии в начале 2020 года. И сейчас также появляются признаки того, что пути «заклятых друзей» вновь расходятся: саудиты прикладывают усилия, чтобы толкнуть цены вверх, в то время как в России предпочли бы нарастить долю рынка.

Похоже, говорит аналитик, что чем выше будут расти цены, тем больше будут отдаляться позиции членов ОПЕК+. Сложно делать ставку на то, что рост котировок будет продолжаться долгое время, говорит он. Кроме того, над Россией усиливаются санкционные риски, которые будут сдерживать рост котировок российских компаний. Фактические санкции могут и вовсе способствовать сдерживанию роста добычи.

В ближайшее время нефти будет по силам достичь 60 долларов за баррель Brent, однако выше этого уровня стоит ждать серьезного сопротивления продавцов, полагает Алексей Кириенко. Россия и Саудовская Аравия могут вернуться каждая к своим интересам, а американцы, вероятно, усилят буровую активность.