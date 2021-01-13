Цена на нефть готовится штурмовать отметку годового максимума

Стоимость нефти марки Brent впервые с 24 февраля 2020 года поднялась выше отметки в $57 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 04.13 по московскому времени 13 января стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в марте росла на 0,48% - до $57,03 за баррель, февральские фьючерсы на WTI поднялись в цене на 0,66 %, до отметки $53,56 за баррель.

Накануне максимальной цены с 8 января 2020 года достигла российская нефть Urals, цена которой рассчитывается от цены Brent. За последние три месяца цена Urals выросла более чем на 40%, а с начала года - почти на 10%.

Накануне Минэнерго США понизило прогноз спроса на нефть в мире в 2021 году. По ежемесячному краткосрочному прогнозу ведомства, спрос на сырье увеличится лишь на 5,6 миллиона баррелей в сутки.

В материалах говорится, что «EIA ожидает, что мировое потребление нефти вырастет на 5,6 миллиона баррелей в сутки в 2021 году».

