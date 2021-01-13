Нетаньяху завел Telegram-канал на русском языке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завел канал на русском языке в мессенджере Telegram. Израильский премьер зарегистрирован в Telegram как Биньямин Нетаниягу и уже имеет белее 4 тыс подписчиков.

Вчера, 12 ноября, президент Турции Реджеп Эрдоган завел канал в мессенджере Telegram.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram стал вторым приложением в США по числу скачиваний, после того как были заблокированы аккаунты президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook. Также росту популярности Telegram способствовало удаление с платформ Apple и Google соцсети Parler, в которую перешли сторонники Трампа.

После блокировки аккаунтов президента США Биньямин Нетаньяху удалил из Twitter аватарку, на которой он был изображен Дональдом Трампом.