Продажи смартфонов в 2020 году упали на 8,8%

Продажи смартфонов в мире по итогам 2020 года серьезно снизились на 8,8% и составили 1,24 миллиарда штук, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аналитическую копмпанию Digitimes Research.

Падение продаж объясняется экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Сильнее всего продажи смартфонов в первом квартале 2020 года – на 20% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

По итогам 2020 года лидером продаж оказался Samsung, а на втором месте Apple. За ними следуют Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo.

В 2020 году заметно выросли продажи смартфонов с поддержкой 5G – в 2020 году их было продано около 300 миллионов штук против 20 миллионов годом ранее.