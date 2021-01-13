Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда в Москве ожидается пик похолодания

Морозы, которые уже сейчас сковали российскую столицу, с каждым днём будут только усиливаться.

Как отмечают метеорологи, температурный фон в Москве сформируют воздушные массы, которые прибывают в регион из Сибири, а также с севера Красноярского края.

Поэтому до конца этой недели в регионе будут стоять трескучие морозы, а пик похолодания придётся на воскресенье, 17 января, когда с наступлением темноты столбики термометров опустятся до минус 24-25.

Прогноз погоды в Москве на старый Новый год

Между тем, в столичном метеобюро рассказали, что в четверг, 14 января в столичном регионе ожидает обильный снегопад. В ночь на четверг южный циклон окажется в опасной близости от столицы. Именно этот факт, как пояснили специалисты, спровоцирует выпадение снега на старый Новый год.

При этом к утру 14 числа снегопад лишь усилится и будет продолжаться всю первою половину дня. Всё это будет сопровождаться шквалистым холодным ветром, порывы которого составят до 15 метров в секунду. Местами поднимется метель, что может привести к заносам на дорогах.

Всего 14 января на Москву обрушится до 20% месячной нормы осадков, а прирост свежевыпавшего снега составит до 9 см. К вечеру климатическая обстановка окончательно перейдёт под влияние циклонического фронта.

Погода в Москве. Синоптики спрогнозировали пик похолодания

Температура воздуха, по прогнозу синоптиков, всю эту неделю будет держаться на низких показателях, но пик похолодания ожидается именно в воскресенье, когда Москва окажется в тыловой холодной части уходящего на восток циклона.

Ожидается, что к вечеру 17 января погодные градусники покажут минус 25, что сразу на 10 градусов ниже климатической нормы. В субботу же будет облачно, прогнозируется небольшой снег. После полуночи в Москве – минус до 17-21, в Подмосковье – минус 15-22. В светлое время суток ожидается минус 15-17.

Погода в Москве на Крещение

В ночь на понедельник, 18 января, по прогнозу метеорологов, будет ещё очень холодно – минус 20-25. Крещение также ожидается морозным, но всё-таки не таким экстремальным, как пик мороза.

Ожидается, что днём в понедельник в столичный регион начнут поступать более тёплые воздушные массы, что приведёт к заметному развороту погоды в сторону повышения температурного фона – ожидается минус 8-10, местами выпадет снег.

Морозная погода опасна для здоровья. Советы медиков

Днём 13 января Москва будет находиться на западной периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами ожидаются кратковременные осадки. На максимуме градусники покажут минус 10-12, по области – минус 10-15.Прогнозируется юго-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750-752 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – 85%.

Такая климатическая обстановка для здоровых, молодых людей с хорошими термоадаптационными механизмами – будет переноситься практически безболезненно. А вот граждане, страдающие повышенным или пониженным артериальным давлением, ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, бронхиальной астмой и частыми приступами бронхиальных спазмов могут испытывать серьёзный дискомфорт.

Медики советуют им быть острожными, прежде всего, когда приходится выходить из тёплого помещения на улицу – это может провоцировать острые приступы, которые тяжело купируются. Поэтому резких перепадов температуры следует избегать. А если это не возможно, то при себе обязательно надо иметь лекарства первой помощи.

Кроме того, холодный воздух может спровоцировать так называемую холодовую аллергию. Особенно это касается детей и людей пожилого возраста. Поэтому здесь также надо предусмотреть обязательную медикаментозную поддержку.