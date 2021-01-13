Путин поручил правительству начать массовую вакцинацию от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уже о следующей недели нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации россиян от COVID-19.

В ходе совещания с членами Кабмина глава РФ напомнил, что ранее стартовала масштабная вакцинация, сейчас пришло время приступить к массовой, передаёт ТАСС.

«На прошлой неделе мне премьер-министр Михаил Владимирович (Мишустин докладывал, что промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объёмы, но и превысила плановые объёмы выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации», – заявил президент.

При этом Путин обратился к правительству с призывом приступить к массовой вакцинации всего населения страны.

«Для этого необходимо выстроить соответствующий график работы, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу», – резюмировал российский лидер.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе англо-шведской биофармацевтической компании рассказали, что применение вакцины AstraZeneca на территории Российской Федерации возможно только после получения одобрения регулятора. Также в компании подчеркули, что препарат будет производиться и на российской территории.

«Вакцина, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, будет производиться, в том числе и на территории России», – отметил представитель фармацевтической компании.

Он уточнил, что лицензионное соглашение по данному вопросу между AstraZeneca и компанией «Р-Фарм» было заключено в июле 2020 года.