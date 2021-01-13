Российского блогера Варламова задержали в Южном Судане

Известного российского блогера Илью Варламова задержали в Южном Судане.

Об этом сам Варламов написал на своём официальном сайте. По его словам, это произошло в городе Капоэта, куда россиянин прилетел на пересадку в Джубу — столицу республики. Вместе с ним задержана его супруга, а также основатель портала «Медиазона» Пётр Верзилов и ещё двое наших соотечественников.

Варламов также рассказал, что «какие-то военные или чекисты местные» обыскали их багаж. Обнаружив там пульт от дрона, они решили, что россияне запускали его.

«Хотя мы это не делали, так сам дрон у меня забрали ещё в аэропорту города Энтеббе в Уганде. Но нас всё равно сняли с самолёта и задержали», – подчеркнул блогер, отметив, что в настоящее время они находятся «в каком-то непонятном отделении».

Кроме того, по словам Варламова, силовики пытались отнять у них телефоны, однако им удалось остаться на связи и обратиться в посольство РФ.

В свою очередь ТАСС сообщает, что российское посольство в Уганде, которое курирует Южный Судан, действительно получило от Варламова и Верзилова обращение в связи с их задержанием. Как рассказал представитель дипмиссии, наши соотечественники пока не арестованы, а лишь задержаны.

«Россияне находятся сейчас на территории Южного Судана. Загранучреждений нашего МИД в этой стране на текущий день нет. Сейчас решается вопрос о том, каким образом будут строиться дальнейшие действия», – пояснил дипломат.