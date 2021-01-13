Самый необычный мэр России уходит в отставку

Сардана Авксентьева стала первой за всю историю Саха-Якутии женщиной, которая занимала пост такого уровня. Но ее продлившееся два с половиной года мэрство отметилось не столько этим, сколько рядом решений, незаурядных в системе координат государственного и муниципального управления России.

Так, мэр выставила на продажу собственное, по сути, рабочее место — здание горадминистрации, продала служебные же автомобили, отказалась платить подрядчикам-халтурщикам, уволила одного подчиненного за транжирство, а другого — за недостаточный уровень образования, волевым решением снизила плату за проезд в городских автобусах, а себе — зарплату. Каждое из этих решений моментально привлекало внимание далеко за пределами Якутска — именно потому, что они выглядели антитезой существующему в России по умолчанию восприятию чиновника как коррумпированного, эгоистичного, страшно далекого от народа персонажа.

Вишенкой на торте стал поступок, неслыханный по нынешним временам для госслужащего — Авксентьева сообщила, что проголосовала против поправок в Конституцию на июльском референдуме.

Подобные «дерзости» Сардана Авксентьева, что говорится, могла себе позволить, поскольку ощущала за собой поддержку жителей города: ведь ее на этот пост не назначили, а избрали в ходе прямых выборов против семи соперников, в том числе шедших от всемогущей «Единой России».

Хотя сделанное в понедельник заявление Авксентьевой об уходе обосновывается ею соображениями здоровья — и подтверждается изрядным количеством медицинских документов — ее отставка на фоне лавинообразно накапливавшихся в последние месяцы нестандартных действий смотрится слишком логичной, чтобы «медицинская» версия казалась единственной причиной такого шага.

Но если бы Авксентьева не ушла добровольно, а была принуждена к этому, можно было бы ожидать и протестов населения, которое усмотрело бы в таком устранении избранного руководителя игнорирование волеизъявления народа. Ведь Якутск — один из всего лишь восьми городов во всей России, где мэры избираются прямым голосованием жителей (причем все они, кроме Майкопа, находятся к востоку от Урала). А слава о поступках Авксентьевой вышла далеко за пределы не только Якутска, но и республики. Ведь она, помимо всего прочего, и «звезда Ютюба» (точнее, Инстаграмма) — в Сети у нее 211 тысяч подписчиков (при том, что всё население Якутска составляет 323 тысячи человек).

Жители других городов, особенно в соседних с Саха регионах, где-то молчаливо, где-то открыто (как в Иркутске) начинали намекать собственным руководителям, что стиль Авксентьевой мог бы стать неплохим примером для подражания, и это чем дальше, тем больше становилось раздражающим фактором для системы, сказал «Эксперту Online» профессор Государственного университета управления Александр Асеев.

«Что бы ни двигало Авксентьевой, когда она совершала свои экстравагантные поступки на посту мэра, они выглядят как популизм. Популизм бывает полезен во время предвыборной кампании. Но когда человек приступает к выполнению государственных обязанностей, он должен понимать, что люди ждут не красивых лозунгов, а практических действий по улучшению качества их жизни. Для этого мало быть просто лично честным человеком. Для этого надо уметь зарабатывать деньги для городского бюджета», — указывает он.

Именно поисками внебюджетных источников объясняются экстравагантные решения Авксентьевой вроде выставления на торги здания мэрии и автопарка горадминистрации. В случае успеха это дало бы бюджету Якутска дополнительно 32 миллиона рублей. В пересчете на душу населения города получается 99 рублей. То есть практический результат вышел бы нулевой, зато пиаровский эффект получился колоссальный.

Еще 1,5 млн рублей мэр сумела сэкономить, закрыв балетный спектакль, и еще 800 тысяч рублей «отняла» у московского модельера, отменив его приезд в Якутск. Но бюджет города составляет 18 миллиардов рублей, так что такая экономия ему бы помогла лишь незначительно. Тем более, всё это были одноразовые «подработки», не решающие общую проблему хронической нищеты бюджета: собственные доходы города не дотягивают и до восьми миллиардов (в этом Якутск ничем не выделяется среди прочих дотационных административных образований).

Александр Асеев предвидит, что преемнику Авксентьевой придется непросто как во время избирательной кампании, так и после вступления в должность, потому что и население, и власть будут неизбежно сравнивать его с яркой и эпатажной предшественницей, снискавшую себе в прессе эпитеты «народного мэра», «чудо-мэра» и даже «инопланетного чиновника»: «Запереться у себя в кабинете ему, во всяком случае в первое время, точно не удастся», — уверен эксперт.

Будущему мэру Якутска, которого, вероятно, изберут этой весной, придется пройти меж двух огней: не оттолкнуть, с одной стороны, избирателя, «привыкшего к хорошему». С другой, доказать местным элитам, что «трампизм муниципального масштаба», который символизировала собой Сардана Авксентьева, стал лишь случайным сбоем в работе системы, ожидает заместитель завкафедрой госуправления РАНХиГС Александр Балобанов.

«В глазах населения предпочтительнее кандидат, который будет себя позиционировать как «подхвативший знамя» из рук Сарданы — то есть озвучивающий близкие ценности, похожий на нее по стилю коммуникации и т. д. Люди ведь в массе своей голосуют эмоционально, мало кто из них специально читает финансовые отчеты мэрии. А для элит важнее включенность потенциального мэра в их среду — ведь не секрет, что деловые круги так или иначе ждут, что градоначальник будет создавать для них благоприятную среду, быть проводником их интересов, причем не только на муниципальном, но и более высоком уровне», — сказал он «Эксперту Online».

Восприятие будущего мэра в глазах избирателей сильно зависит от того, в каком состоянии оставляет город его уходящая глава. В Якутске за время работы Авксентьевой не произошло какого-то прорыва ко всеобщему благоденствию, но и сказать, что город пришел в упадок, тоже было бы несправедливо.

Вообще, два года — это слишком короткий срок, чтобы можно было делать выводы об эффективности или, напротив, неэффективности стиля руководства, считает Балобанов.

«Качество жизни — это такая категория, которая зависит от множества составляющих, в том числе и от внешних по отношению к муниципальному уровню обстоятельств. Когда уровень жизни меняется резко, люди ощущают это на себе. Но я не вижу, чтобы за минувшие пару лет этот уровень в России, в том числе, конечно, и в Якутии, заметно изменился в худшую сторону. Будущему мэру Якутска поэтому не понадобится демонстративно отстраняться от своей предшественницы, чтобы завоевать доверие населения. И это само по себе сделает предвыборную кампанию позитивно окрашенной», — ожидает политолог.

Он считает, что победителю в этой кампании следует продемонстрировать готовность продолжать полезные для жителей начинания предшественницы. «Я думаю, что для того, кто станет новым мэром в Якутске, такая линия поведения будет самой правильной. Во всяком случае, когда речь идет о публичном пространстве. Ведь умение общаться с населением — это не популизм. Наоборот, если руководитель может поддерживать свой позитивный имидж у избирателей несмотря на даже какие-то непопулярные решения, это признак его профессиональной и государственной зрелости. Харизматичность и популизм — это далеко не одно и то же. Система государственной власти выдавливает популистов, но очень ценит тех, кто умеет предлагать населению позитивную и в то же время реалистичную повестку», — заключает эксперт.

До следующих выборов исполнять обязанности мэра города будет первый заместитель Евгений Григорьев (в отличие от уходящей начальницы, он член «Единой России», однопартиец главы республики). Захочет ли он избавиться от приставки и. о., пока неизвестно.