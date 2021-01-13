Сенат США отказался собираться для процедуры импичмента Трампа

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отказался созвать заседание, на котором планировалось рассмотреть вопрос об импичменте президенту страны Дональду Трампу. По словам Макконнелла, верхняя палата Конгрессса США соберется на заседание не ранее 19 января, а 20 января состоится инаугурация Джо Байдена.

Ранее нижняя палата Конгресса США – Палата представителей – начала рассмотрение процедуры импичмента президента Трампа.

Для отстранения президента США от должности требуется простое большинство голосов в нижней палате и две трети голосов в верхней палате парламента.