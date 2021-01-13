Ситуация в США: дело дошло до начала импичмента

Дональд Трамп войдет в историю США как первый президент, против которого дважды проводилась процедура импичмента. Отказавшись задействовать 25-ю поправку к Конституции США, в которой определяется порядок перехода власти к вице-президенту в случае досрочного прекращения полномочий президента, вице-президент Майк Пенс дал начало процессу импичмента.

Пенс сделал свое заявление за считанные часы до голосования в Палате представителей по действиям, направленным на то, чтобы заставить его отрешить от должности Трампа и тем самым предотвратить необходимость запуска процедуры импичмента.В письме спикеру Палаты представителей демократке Нэнси Пелоси Майк Пенс написал, что отказывается задействовать 25-ю поправку, потому что «сейчас время лечить (раны)» после «ужасных событий» прошлой недели.

New York Times утверждает, что Дональд Трамп неоднократно пытался давить на вице-президента Пенса и требовал поддержки в борьбе за признание недействительными результаты президентских выборов. Говорят, что один раз он даже заявил Пенсу: «Вы можете попасть в историю как патриот или как слабак».

Что касается самого Дональда Трампа, то он, кстати, заявил в Аламо, штат Техас, что вероятность отрешения его от должности президента по 25-й поправке равна 0.

Заявление Майка Пенса было опубликовано после того, как конгрессмен от Вайоминга Лиз Чейни (дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни), третий по рангу представитель Республиканской партии в Палате представителей и вероятный кандидат на следующих президентских выборах, произвела фурор, заявив, что будет голосовать за импичмент Дональда Трампа. В среду, 13 января, ожидается голосование в нижней палате Конгресса по обвинению Трампа в «подстрекательстве к мятежу».

Процедуру импичмента Трампа поддержал и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. Он считает импичмент самым эффективным способом исключить Дональда Трампа из Республиканской партии.

В нижней палате, кроме Чейни, импичмент Дональда Трампа готовы поддержать еще три конгрессмена от Республиканской партии: Джон Катко (Нью-Йорк), Адам Кинзингер (Иллинойс) и Фред Аптон (Мичиган). Напомним, год назад никто из конгрессменов республиканцев не проголосовал за первый импичмент Трампа.

Сенат начнет рассматривать обвинение в адрес Дональда Трампа скорее всего уже после 20 января, когда обвиняемый сложит с себя полномочия президента США. Для признания его виновным требуется квалифицированное большинство, то есть голоса двух третей сенаторов. Это значит, что демократам в верхней палате Конгресса необходимо переманить на свою сторону как минимум 17 республиканцев. Такой сценарий представляется маловероятным, но его вероятность все же существует. Для этого необходимо кому-нибудь из сенаторов республиканцев последовать примеру Лиз Чейни. Необходимо также, чтобы у такого сенатора нашлись последователи.