СК возбудил уголовное дело после массового отравления детей в Буйнакске

После получения сообщения о пищевом отравлении детей в Буйнакске, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщается на сайте Следственного комитета по Дагестану.

Согласно предварительному расследованию, в детскую больницу Буйнакска обратились 55 детей в период с 9 по 12 января, возраст пациентов не превышает 16 лет. У всех детей наблюдалось повышение температуры, рвота и другие симптомы. В настоящее время детям оказывается необходимая медицинская помощь, отметили в ведомстве.

СК называет причиной отравления питьевую воду, которая подается в частные дома и квартиры жителей города по водопроводным линиям. В настоящее время ведется проверка деятельности должностных лиц, отвечающих за нормальное функционирование водопроводных сетей. Образцы воды направлены для исследования.

