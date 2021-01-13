Стала известна возможная дата послания президента России Федеральному собранию
Как рассказал РИА Новости один из источников агентства в нижней палате российского парламента, послание главы государства Федеральному собранию может состояться в середине февраля.
«Похоже, что в середине февраля», – заявил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
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Послание президента РФ Федеральному собранию – ежегодное обращение главы государства к парламенту. Является программным политико-правовым документом, который выражает видение президента страны стратегических направлений развития РФ на ближайшую перспективу.
Включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.
Обращение главы Российского государства с ежегодными посланиями парламенту прямо предусмотрено действующей Конституцией. При этом содержание и форма послания зависят от усмотрения главы государства и какими-либо специальными правилами не регламентируются.
Нынешнее послание Владимира Путина будет для него уже 17-м. Кроме того, 6 раз обращался к Федеральному собранию Борис Ельцин и 4 раза Дмитрий Медведев.