Цены на газ превысили исторические максимумы

Минус на минус дал плюс

В Азии цены на газ резко взлетели. Впрочем, похожая ситуация сложилась и в Европе. Виновата в этом необычно холодная погода.

За счет высокого спроса на «голубое топливо» в Азии и Европе на мировом рынке наблюдается взрывной рост цен на газ. Буквально за пару месяцев, пишет Finanz, котировки подскочили в отдельных странах на сотни процентов.

Рост спроса на топливо объясняется сильным похолоданием и снегопадами. Особенно необычный температурный фон сложился в Азии. Так, в Пекине был побит температурный антирекорд с 1966 года.

В этих условиях покупатели готовы брать газ чуть ли не по любым ценам. К примеру, Exxon Mobil продала СПГ с поставкой в январе по 35 долларов за млн британских тепловых единиц — то есть 1250 долларов за тысячу кубометров.

Погода и в самом деле «радует», а газовиков даже и без кавычек. В Испании, где на прошлой неделе выпал снег, газ в моменте дорожал до 660 долларов за тысячу кубометров. Это абсолютный исторический максимум. В Нидерландах, где еще в июле спотовые контракты на газ торговались около 70 долларов за тысячу кубометров, в январе цены приблизились к 300-долларовой отметке.

В Азии же стоимость газа и вовсе рванула. Чуть больше чем за полгода спотовые котировки на хабе JKM подскочили в 10 раз и в начале текущей недели превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. За один торговый день в понедельник, 11 января, рост составил 32%. Быстро сокращаются запасы газа в Японии и в Китае. Спрос на электроэнергию растет, а газ — топливо для электростанций, поставляется с перебоями из-за того, что сильные ветра и лед создают трудности для танкеров.

Сложившаяся на газовом рынке ситуация, это прямая возможность заработать как для отечественных компаний-поставщиков, в первую очередь, «Газпрома» и «Новатэка», так и для российских властей, которым надо пополнять бюджет.

Любопытный факт: буквально вчера стало известно, что компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» открыла газоконденсатное месторождение в Якутии с запасами более 75 миллиардов кубических метров газа и 1,4 млн тонн газового конденсата. Об этом сообщила владелец актива «Роснефть». Отмечается, что новое месторождение названо именем Ивана Николаевича Кульбертинова – одного из героев Великой Отечественной войны, уроженца Олекминского улуса Якутии.

Сдержанно оценивая происходящее на рынках как сезонный всплеск спроса, главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, отмечает, что «огонька» добавляет ситуация с недозаполненными СПГ-хранилищами в ЕС. Рост цен на газ на европейских площадках вряд ли при этом принесет сверхприбыли российским компаниям, считает аналитик.

Если говорить об азиатском направлении, то оно сейчас наиболее денежное для российских производителей голубого топлива, признает он. Цены в Азии на СПГ сейчас превышают 1000 долл. за 1 тыс. кубометров.

Но проблема в том, что основные объемы производимого газа в РФ, как СПГ так и трубопроводного, законтрактованы в пользу потребителей из ЕС. Поэтому в Азию могут поставляться только излишки. «Новатэк» найдет для этого возможность, полагает он

Тем не менее, считает Алексей Антонов, ажиотажный спрос на газ на фоне нетипичных холодов в очередной раз подчеркивает высокую зависимость стран Евросоюза от поставщиков энергоносителей. В этом плане Россия как крупнейший производитель может в очередной раз убедится в том, что будущее у «газопровода века» — «Северного потока — 2» все же есть. Так же и инвестирование в разработку новых месторождений по-прежнему актуально.

Стратегические планы оправдываются

Как отмечает, в свою очередь, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, наблюдаемый в последние недели скачок цен на газ на европейских площадках — следствие сформированной низкой базы в предыдущие месяцы и резкого похолодания. Это привело к резкому наращиванию потребления топлива в отсутствие соответствующего увеличения предложения, в том числе из-за сбоев с поставками.

В то же время, уверен аналитик, в среднесрочном периоде ситуация выглядит управляемой: ближние фьючерсы на природный газ заблаговременно отыграли эти события, еще с лета отскочив от многолетних минимумов в область равновесных значений последних трех лет. Стабильной выглядит ситуация и по форвардным контрактам на 2022-2023 годы. Из-за значительных инвестиций в создание заводов по сжижению газа, рынок в обозримом будущем не столкнется с дефицитом поставок.

«Газпром», кстати, не торопится наращивать поставки на Запад, замечает аналитик. Газотранспортный коридор с Украиной остается недозагруженным — 124 млн куб м/сутки после 183 куб м/сутки в декабре, возвращая уровень запасов в подземных хранилищах газа к средним за последние пять лет значениям. Годом ранее они оказались избыточными на фоне относительно теплой зимы.

При этом, обращает внимание Михаил Коган, европейское направление для российского газа остается пока доминирующим. Поставки «Газпрома» по газопроводу «Сила Сибири» пока относительно невелики (ожидаемый объем составляет 5 млрд куб м) из-за наблюдавшейся относительной дороговизны голубого топлива из России в сравнении с ценами на СПГ. А производство СПГ в рамках проекта Sakhalin Energy у «Газпрома» относительно невелико.

Для «Новатэка» препятствием к выходу на более перспективный азиатский рынок выступают логистические проблемы: транспортировка по Северному морскому пути без сопровождения ледоколов возможна только с мая по декабрь. Но нынешняя конъюнктура на мировом рынке газа выступает хорошим стимулом для реализации стратегических планов по развитию СМП.

Открытие же «Роснефтью» крупного газоконденсатного месторождения в Якутии с запасами 75 млрд куб м. демонстрирует амбиции компании стать крупным игроком на этом рынке наряду с «Газпромом» и «Новатэком», добавляет эксперт. Россия обладает крупнейшими запасами природного газа в мире. С учетом переориентации потребителей на «зеленую» энергию, критериям которой отвечает и голубое топливо, Россия и дальше будет оставаться в статусе значимого в мировом масштабе поставщика энергоресурсов.