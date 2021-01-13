В AstraZeneca рассказали, при каких условиях их вакцина может применяться в России

Как рассказали РБК в пресс-службе англо-шведской биофармацевтической компании, применение вакцины AstraZeneca на территории Российской Федерации возможно только после получения одобрения регулятора. Также в компании рассказали, что препарат будет производиться и на российской территории.

«Вакцина, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, будет производиться, в том числе и на территории России», - рассказал представитель фармацевтической компании. Он уточнил, что лицензионное соглашение по данному вопросу между AstraZeneca и компанией «Р-Фарм» было заключено в июле 2020 года.

В декабре прошлого года был подписан меморандум между AstraZeneca, научным Центром Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и компанией «Р-Фарм». Также в конце 2020 года РФПИ и AstraZeneca заявили о готовности начать испытания совместной вакцины на Украине.

Помимо вакцин компаний BioNTech и Pfizer на территории США и Великобритании разрешен к применению препарат компании AstraZeneca.



