В России за сутки выявлено 22,8 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост больных новой коронавирусной инфекцией в России составил 22 850 человек, сообщает оперштаб 13 января. В общей сложности в России выявлено 3 471 053 случая коронавируса (+0,7%). Число летальных исходов достигло 566 заболевших. Всего в России зарегистрировано 63 370 смертей от COVID.

Выздоровели 2 854 088 россиян, из которых 28 658 человек были выписаны из российских больниц за последние 24 часа.

На первом месте в топ-5 регионов РФ с наибольшим суточным приростом COVID находится Москва. В столице выявлено 4 320 случаев заражения, скончались 76 пациентов, 6 870 были выписаны по выздоровлении. Далее следуют Санкт-Петербург (3 003) и Московская область (1 189). В пятерке - Нижегородская область (+496) и Ростовская область (+389). Наименьшее число заболевших зарегистрировано в Ненецком автономном округе (+6) и в Чукотском автономном округе (+3).

Россия в мировом антирейтинге находится на четвертом месте по заболеваемости COVID, после США (+22,8 млн), Индии (+10,5 млн) и Бразилии (+8,2 млн). В общей сложности в мире зарегистрировано более 91,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,9 млн летальных исходов от него, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

