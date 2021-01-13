В ЦБ рассказали о новых правилах контроля наличных расчетов

Вступившие в силу 10 января поправки к «антиотмывочному» закону, которые вводят новые правила контроля за операциями с наличными деньгами и безналичных расчетов, не несут в себе революционных изменений, а призваны облегчить отчетность для банков, пишет «РИА Новости», ссылаясь на комментарий пресс-службы ЦБ.

Так, по новым правилам вводится обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, которые ранее были переведены на баланс мобильного телефона, на сумму от ста тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью стоимостью больше трех миллионов рублей.

«Не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций представлять в Росфинмониторинг сведения об исчерпывающем перечне операций, остались без изменений и суммы операций», - сообщили в ЦБ.

Поправки призваны уменьшить нагрузку на финансовые институты по информированию Росфинмониторинга об операциях, которые необходимо взять на контроль. После внесения изменений кредитные организации будут выявлять и передавать в финансовую разведку только данные о расчетных операциях своих клиентов.

С 10 января текущего года в России вступили в силу новые поправки в «антиотмывочный закон», которые расширяют перечень попадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами.

