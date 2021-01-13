В Великобритании рекордное количество смертей от COVID-19

В Великобритании за сутки зарегистрировали 1564 летальных случая от COVID-19, что стало самым высоким показателем с начала пандемии, сообщает британский телеканал Sky News. Предыдущий антирекорд по смертности от COVID-19 был зафиксирован 8 января, тогда скончалось 1325 пациентов.

Всего с начала пандемии в Великобритании скончалось 84 767 человек.

Что касается случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, то они, напротив, пошли на спад. За сутки было зафиксировано 47 525 новых случаев заражения и третий день подряд число новых случаев составляет менее 50 тыс. 6 января в Великобритании было зафиксировано рекордное количество инфицированных коронавирусом – 68 тыс. человек.

Всего с начала пандемии в Великобритании коронавирусом инфицировалось в 3 211 576 человек.

В декабре 2020 года власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии. Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Однако, по его словам, нет данных, что эта мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания и отличается более высокой смертностью.