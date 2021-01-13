В ВОЗ ожидают еще более тяжелый год с точки зрения пандемии коронавируса

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в ходе видеоконференции заявил, что второй год пандемии коронавируса SARS-CoV-2 может стать более тяжелым, чем первый – 2020-й год.

«Мы вступаем во второй год, и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения вируса», – сказал Майкл Райан.

По словам чиновника за последнюю неделю в мире было выявлено около 5 млн новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тыс смертельных случаев от COVID-19.