Вирусолог заявил о выходе России на плато по коронавирусу

Заболеваемость коронавирусом в России вышла на плато, сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Заявление медика цитирует агентство «РИА Новости».

При этом врач считает, что говорить о победе над пандемией коронавируса пока рано, поскольку прирост новых больных в мире остается значительным.

«Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тыс. А сейчас идет 23 тыс. Это все — наше зимнее плато», - отметил Альтштейн. Он также считает, что объемы вакцинации пока недостаточны для широкого охвата населения страны.

В России по данным на 12 января выявлено 23 315 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности в стране зарегистрировано 3,4 млн случаев заражения COVID. Скончались 62 тыс. человек. Успешно перебороли заболевание 2,8 млн пациентов. В мировом антирейтинге стран по заболеваемости COVID Россия занимает четвертое место. На первом месте находятся США с показателем 22,4 млн случаев, далее следует Индия (10,5 млн случаев) и Бразилия (8,1 млн).

