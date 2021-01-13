Врач назвал лекарства, которые нельзя принимать при коронавирусе

Названы лекарственные препараты, которые категорически запрещено принимать при коронавирусе.

По словам доктор медицинских наук, врача детской больницы в Цинциннати (США) Джошуа Шаффцина, при COVID-19 следует отказаться от антидиарейных препаратов с лоперамидом, передаёт портал Yahoo life.

Как объяснил специалист, эти лекарства замедляют работу кишечника, что, в свою очередь, мешает очищению организма от бактерий и воспаления. Поэтому Шаффцин рекомендует больше пить чистой негазированной воды и не препятствовать естественному процессу.

К второй группе нежелательных медикаментов, по словам доктора, относятся ингаляторы. Их нельзя использовать их, если нет астмы, так как они скорее навредят сердцу, чем помогут организму.

Врач при этом подчеркнул, что любой препарат, содержащий фенилэфрин, опасен при седечно-сосудистых недугах. Это действующее вещество, как напомнил Шаффцин также входит в состав многих назальных спреев.

«Всё, что они делают, так это вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу, что снижает кровоток», – резюмировал Шаффцин, добавив, что это особенно опасно для людей с гипертонией.

Ранее сообщалось, что жаропонижающие препараты и капли в нос обязательно должны находиться в домашней аптечке в период пандемии коронавирусной инфекции, рассказал заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов.

«Из жаропонижающих – лучше парацетамол, так как ибупрофен не реабилитирован при COVID-19. Можно купить капли в нос», — рассказал Зырянов.

Врач также предупреждает, что не следует покупать антибиотики без назначения врача. Кроме того, не стоит самостоятельно принимать противовирусные препараты — они обладают «массой нежелательных реакций», поэтому принимать их следует только под контролем врачей.

Помимо этого, Зырянов не рекомендует злоупотреблять витамином D, переизбыток которого может привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем.