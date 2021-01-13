Япония полностью закрыла въезд для иностранцев из-за COVID

Япония приостанавливает разрешение на въезд для бизнесменов из 11 стран и регионов, на которых не распространялся запрет на въезд в страну, введенный местным правительством в конце декабря прошлого года из-за COVID, рассказал на пресс-конференции премьер-министр Ёсихидэ Суга. Предварительно запрет будет действовать до 7 февраля 2021 года, уточнил политик.

«Среди тех, кто въезжал и выезжал по действующим с 11 странами и регионами соглашениям о поездках в целях бизнеса, не выявлено случаев нового штамма коронавируса», - цитирует Суга ТАСС. Он уточнил, что запрет введен из-за выявления еще одного штамма коронавируса у приезжего из Бразилии.

«Однако, исходя из ситуации внутри нашей страны, мы решили приостановить выдачу виз для таких категорий до окончания действия режима ЧС 7 февраля», - добавил премьер Японии.

Японское правительство, начиная с 28 декабря 2020 года до конца января 2021 года, приостановило выдачу новых виз гражданам других государств. С конца декабря прошлого года въезд в Японию был открыт только для граждан страны и иностранцев, постоянно проживающих в ней на основании долгосрочных виз. Исключение составляли предприниматели из 11 стран и регионов, с которыми у Токио заключены дополнительные соглашения. Среди стран, бизнесмены которых могли свободно въезжать в Японию, Китай, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам, Сингапур и Малайзия.

10 января стало известно о выявлении у четырех пассажиров, прибывших в Японию рейсами из Бразилии, нового штамма коронавируса. Японские вирусологи тогда заявили, что мутация может быть более заразной, чем сам SARS-CoV-2.

