Золотая держава: у России впервые стало больше золота, чем долларов
Впервые в истории доля золота в международных резервах Российской Федерации превысила долю долларов, даже несмотря на остановку операций ЦБ РФ по скупке этого металла.
Метаморфозы ЗВР
Согласно последнему отчету Центрального банка России, опубликованному на первой рабочей неделе января, на конец июня золото составляло 23% резервов Банка России, а доля долларовых активов сократилась до 22% (такие отчеты публикуются с полугодовой задержкой). Напомним, что еще в начале 2018 года доля доллара была намного выше и составляла 40% ЗВР.
В абсолютных величинах золотые запасы России сейчас оцениваются в 128,5 миллиардов долларов против 124,6 миллиардов в активах, номинированных в американской валюте.
Эксперты отмечают, что доля золота возросла даже несмотря на то, что в прошлом году регулятор прекратил покупки этого драгоценного металла. Впрочем, тому есть вполне логичное объяснение. Цена на золото существенно выросла, а доллар, напротив, ослаб почти ко всем валютам.
Кроме того, Центральный банк в прошлом году провел изменение структуры своих валютных резервов. ЦБ сократил долю и доллара — за год к 30 июня она сократилась с 24,2% до 22,2%, и евро — с 30,6% до 29,5%, а также юаня — до 12,2% с 13,2%, увеличив при этом долю других валют.
Роль доллара под угрозой
Стоит напомнить, что еще с 2014 года Россия проводит планомерную политику дедолларизации, стараясь снизить зависимость от США и защитить свои резервы от санкционной угрозы. Когда это вопрос встал в 2018 году наиболее остро, Центральный банк РФ в кратчайшие сроки продал почти все долларовые активы.
В программу дедолларизации также входило увеличение доли золота — актива, который фактически никак не подвержен санкционным рискам. На протяжении нескольких лет Россия была крупнейшим покупателем золота в мире.
Так, например, до момента приостановки операций по скупке золота в прошлом году, в период с июня 2019 года по июнь 2020 года, согласно отчету, Центральный банк России закупил желтый металл на 4,3 миллиарда долларов. Если оценить более длинный период времени, то с марта 2015 года Банк России покупал золото каждый месяц и потратил на это около 40 миллиардов долларов.
На самом деле, агрессивная политика США на внешней арене и желание диктовать свои условия с помощью санкций, используя свой статус эмитента резервной валюты, пугает многие страны, даже страны-союзники. Именно поэтому предпринимаются попытки создания различных платежных систем в обход доллара, а также активные покупки золота в резервы.
В долгосрочной перспективе все эти тенденции могут крайне негативно сказаться на долларе. Прошлым летом в исследовательской записке Goldman Sachs содержалось предупреждение о том, что роль доллара как мировой резервной валюты находится под угрозой.
Центробанки сбавили активность на фоне пандемии
Российский ЦБ приостановил закупки золота в апреле 2020 года, но сделал это в рамках общей тенденции. Последние данные об официальных золотых резервах, опубликованные Всемирным советом по золоту, подтверждают снижение активности на рынке драгоценных металлов.
В ноябре прошлого года центральные банки по всему миру даже стали нетто-продавцами золота, то есть продали больше, чем купили.
И это не единичный случай. Центральные банки также были нетто-продавцами в августе и сентябре. Более того, август месяц ознаменовал конец полуторагодичного периода ежемесячных покупок золота со стороны центробанков.