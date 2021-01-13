Золотая держава: у России впервые стало больше золота, чем долларов

Метаморфозы ЗВР

Согласно последнему отчету Центрального банка России, опубликованному на первой рабочей неделе января, на конец июня золото составляло 23% резервов Банка России, а доля долларовых активов сократилась до 22% (такие отчеты публикуются с полугодовой задержкой). Напомним, что еще в начале 2018 года доля доллара была намного выше и составляла 40% ЗВР.

В абсолютных величинах золотые запасы России сейчас оцениваются в 128,5 миллиардов долларов против 124,6 миллиардов в активах, номинированных в американской валюте.

Эксперты отмечают, что доля золота возросла даже несмотря на то, что в прошлом году регулятор прекратил покупки этого драгоценного металла. Впрочем, тому есть вполне логичное объяснение. Цена на золото существенно выросла, а доллар, напротив, ослаб почти ко всем валютам.

Кроме того, Центральный банк в прошлом году провел изменение структуры своих валютных резервов. ЦБ сократил долю и доллара — за год к 30 июня она сократилась с 24,2% до 22,2%, и евро — с 30,6% до 29,5%, а также юаня — до 12,2% с 13,2%, увеличив при этом долю других валют.

Роль доллара под угрозой

Стоит напомнить, что еще с 2014 года Россия проводит планомерную политику дедолларизации, стараясь снизить зависимость от США и защитить свои резервы от санкционной угрозы. Когда это вопрос встал в 2018 году наиболее остро, Центральный банк РФ в кратчайшие сроки продал почти все долларовые активы.

В программу дедолларизации также входило увеличение доли золота — актива, который фактически никак не подвержен санкционным рискам. На протяжении нескольких лет Россия была крупнейшим покупателем золота в мире.

Так, например, до момента приостановки операций по скупке золота в прошлом году, в период с июня 2019 года по июнь 2020 года, согласно отчету, Центральный банк России закупил желтый металл на 4,3 миллиарда долларов. Если оценить более длинный период времени, то с марта 2015 года Банк России покупал золото каждый месяц и потратил на это около 40 миллиардов долларов.

На самом деле, агрессивная политика США на внешней арене и желание диктовать свои условия с помощью санкций, используя свой статус эмитента резервной валюты, пугает многие страны, даже страны-союзники. Именно поэтому предпринимаются попытки создания различных платежных систем в обход доллара, а также активные покупки золота в резервы.

В долгосрочной перспективе все эти тенденции могут крайне негативно сказаться на долларе. Прошлым летом в исследовательской записке Goldman Sachs содержалось предупреждение о том, что роль доллара как мировой резервной валюты находится под угрозой.

Центробанки сбавили активность на фоне пандемии

Российский ЦБ приостановил закупки золота в апреле 2020 года, но сделал это в рамках общей тенденции. Последние данные об официальных золотых резервах, опубликованные Всемирным советом по золоту, подтверждают снижение активности на рынке драгоценных металлов.

В ноябре прошлого года центральные банки по всему миру даже стали нетто-продавцами золота, то есть продали больше, чем купили.

И это не единичный случай. Центральные банки также были нетто-продавцами в августе и сентябре. Более того, август месяц ознаменовал конец полуторагодичного периода ежемесячных покупок золота со стороны центробанков.