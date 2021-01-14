Акции дня: бумаги TCS Group вновь стремятся к рекордам

Акции головной компании «Тинькофф банка» TCS Group вновь вышли в лидеры торгов к концу дневной сессии на Мосбирже в четверг, 14 января. За сессию бумаги подорожали на +4,79% до 3020 рублей за акцию.

На прошлой неделе стало известно, что доля голосующих акций в капитале компании, принадлежащих основателю компании Олегу Тинькову, сократится с 84% до 35%. После этого акции подорожали на 16,7% или более чем на 400 рублей. В понедельник, 11 января акции обновили исторический максимум и достигли отметки в 3112 рублей за штуку.

По мнению экспертов, такой рост формально увеличит количество акций в свободном обращении и повлечет увеличение доли акций банка в индексных фондах. Как следствие, это привлечет новых инвесторов.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на +0,59% до 3490,85 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,93% до 1500,58 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:19 мск составила 55,69 долларов за баррель (-0,66%). Российская валюта укреплялась – 73,22 рублей за доллар.