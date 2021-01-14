Франция вводит комендантский час

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что власти страны вводят с 16 января в стране комендантский час из-за распространения коронавируса – жителям страны будет запрещено покидать свои дома после 18:00.

По словам французского премьера, ограничения вводятся на срок не менее чем на 15 дней.

Жан Кастекс пояснил, что ограничения вводятся из-за распространения «английского» штамма коронавируса.

Кроме того, французские власти планируют усилились контроль над въезжающими во Францию из-за пределов ЕС – они должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус и пройти двухнедельный карантин.

В декабре 2020 года власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии. Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Однако, по его словам, нет данных, что эта мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания и отличается более высокой смертностью.