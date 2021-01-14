ФСИН: Навальный будет задержан по прибытии в России

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который в настоящее время находится в Германии, будет задержан после прибытия в Россию до решения суда.

Об этом говорится в релизе Управления ФСИН РФ. При этом в тюремном ведомстве подчеркнули, что в дальнейшем суд рассмотрит вопрос о замене Навальному условного срока реальным, передаёт РИА Новости.

«УФСИН России по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный», – подчёркивается в релизе.

Также во ФСИН отметили, что место нахождения Навального с 24 сентября неизвестно. 27 ноября в отношении его начаты первоначальные розыскные мероприятия, а 29 декабря «осужденный Навальный объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию».

Кроме того, поясняется, что задержать его планируется с учётом «фактов злостных нарушений (режима условного заключения)» и «руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан России».

«За последний год Навальный систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности минимум шесть раз не явился на регистрацию», – говорится в релизе Управления ФСИН по городу Москве.

Ранее сообщалось, что оппозиционер Алексей Навальный, который в настоящее время находится в Германии, заявил, что вернется в Россию 17 января.

«Я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом "Победы"», – написал Навальный в видеообращении в своём аккаунте в Instagram.

Напомним, Навальный был госпитализирован после того, как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска. Пилоты лайнера приняли решение экстренно приземлиться в Омске, в больницу которого и был доставлен политик.

После первых обследований врачи медучреждения поставили ему диагноз нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Также было заявлено, что ядов в пробах Навального не обнаружено.

Позднее семья настояла на перевозе оппозиционного политика самолётом в ФРГ, где он прошёл курс реабилитации. Через несколько дней после лечения Навального в берлинской клинике Шарите, федеральное правительство со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». В Кремле, в свою очередь, заявили, что Берлин отказывается предоставлять Москве запрашиваемую информацию об инциденте.

В декабре прошлого года в СК РФ заявили о возбуждении в отношении Навального уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие сообщает, что Навальный потратил более 356 млн руб. на личные цели из 588 млн руб., собранных в виде пожертвования для нужд ряда некоммерческих организаций.