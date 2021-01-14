Курс доллара: Bank of America сделал прогноз по рублю на 2021 год

В среду рубль на Мосбирже демонстрировал разнонаправленную динамику к основным резервным мировым валютам.

Стартовав утром на отметках в 73,50 за доллар и 89,89 – за евро, к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже он слегка просел в паре с долларом и укрепился в паре с евро вслед за их динамикой на Forex.

Так, по данным на 19:00 мск курс «американца» составлял 73,56 руб., что всего на 1,5 коп. дороже чем сутками ранее. При этом евро за 24 часа подешевел на 34 коп., торгуясь по 89,45 руб.

Доллар, что характерно, вчера заметно сдал свои позиции. Индекс DXY в среду откатился с 90,51 до 90,04 пункта. Но ослаблению российской валюты против американской это не помешало.

При этом курс рубля практически не заметил решения Минфина снова покупать валюту в ФНБ.

Напомним, накануне российское финансовое ведомство, как и ожидалось, анонсировало возврат к покупкам валюты в рамках бюджетного правила.

Следует отметить, что операции по покупке и продаже валюты никогда не оказывали заметного влияния на курсовую динамику, не считая погашения паники в начале 2015 года, когда Минфин привлёк на свою сторону, в том числе государственные корпорации.

Комментарии и прогнозы экспертов по курсу рубля

Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» отметил, что в среду некоторые рисковые активы умеренно корректировались. Это, в том числе касалось валют ЕМ, которые немного потеряли к доллару.

Эксперт считает, что в настоящее время риск давит ситуация в США, где демократы вчера пытались объявить импичмент действующему главе Белого дома Дональду Трампу.

«Политическая напряженность в США может стать источником негатива для валютных площадок, хотя говорить о том, что это как-то серьезно скажется на движениях в парах всё-таки не приходится», – уверен Кадулин.

При этом на перспективы рубля эксперт смотрит с некоторой осторожностью. С одной стороны, по его мнению, курс поддержит налоговый период, что увеличит спрос на рубли. С другой же стороны – негативным фактором для рубля будет переход российского Минфина от продажи валюты к её покупке.

«Это будет нивелировать эффект от роста мировых цен на «чёрное золото». В этой связи мы полагаем, что потенциал укрепления нацвалюты в ближайшее время ограничен», – резюмировал эксперт.

Дмитрий Бабин из БКС «Мир инвестиций» напомнил, что на старте вчерашней сессии рубль укрепился на позитивном внешнем фоне, однако вскоре этот фон стал быстро ухудшаться, вызвав ослабление российской валюты.

«Утром глобальные рынки и мировые цены на «чёрное золото» стремительно росли. Но затем перешли к нисходящей динамике. Кроме того, инвесторы по-прежнему обеспокоены ростом заболевших COVID-19 в США и странах Европы. К этому добавились новости о вспышках коронавируса в Азии, в том числе Японии и КНР. Ранее считалось, что эти страны успешно противостоят пандемии и окончательно решили эту проблему, но выясняется, что это не так», – заявил Бабин, предположив, что это может сказаться на курсовой динамики в конце этой недели.

Артём Тузов из ИК «Универ Капитал» считает, что в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 74,00-75,00 в паре с долларом и на уровне 90,00-91,00 в паре с евро.

Между тем в финансовом конгломерате США Bank of America прогнозируют мощное укрепление рубля в 2021 году. По их мнению, к концу следующего года наша валюта будет находиться на уровне 68,00 руб. к доллару. В среднем же в наступившем году курс нацвалюты составит 70,00 руб.

Как напомнил экономист этого банка по России Владимир Осаковский, в 2020 году в стоимости национальной валюты, а также в других отечественных активах содержалась премия за геополитический риск.

«Есть она и сейчас. А наш прогноз укрепления рубля как раз предполагает, что это премия будет сокращаться в 2021 году», – подчеркнул он.

Кроме того, Осаковский убеждён, что глобальные игроки оценивают политические изменения, которые сейчас происходя в США, в позитивном ключе.

«Это уже позволило российской валюте отскочить от предвыборных минимумов. Основную роль здесь сыграли глобальные EM-тренды. Мы видим, что у рубля имеются ещё определённые внутрироссийские драйверы для роста. Поэтому на фоне стабилизации неполитических рисков мы ожидаем, что рубль будет расти. Наш прогноз на конец года такой: пару доллар-рубль мы ждём возле 68,00 руб., а в среднем за год рубль будет стоить около 70,00 за доллар», – резюмировал эксперт Bank of America.