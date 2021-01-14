Мишустин заявил, что удаленка не исчезнет после пандемии

Формат дистанционной занятости не исчезнет после окончания пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем приветственном слове участникам Гайдаровского форума.

«Очевидно, что этот формат работы не исчезнет с окончанием непростого периода», - сказал Мишустин, выступление которого вел телеканал «Россия 24». Чиновник отметил, что на основе опыта последних месяцев, когда компании отправляли часть своих сотрудников на удаленку, были приняты поправки в Трудовой кодекс с учетом специфики такой работы.

«Это важно, поскольку мы имеем дело с мировой тенденцией, с неизбежными изменениями на рынке труда», - заявил Мишустин, отметив, что ранее трудовой кодекс не мог учесть нюансы подобной формы труда.

Также премьер заявил, что дистанционная занятость будет в наибольшей степени развиваться в инновационных отраслях благодаря цифровым технологиям. Если в период эпидемии удаленная работа отчасти была продиктована обстоятельствами, то после ее завершения данная форма труда будет определяться самой экономикой, резюмировал Мишустин.

Закон об удаленной работе был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2020 года. В документе предусмотрена возможность указывать в трудовом договоре опцию для сотрудника работать дистанционно на постоянной или временной основе. Помимо этого, в законе указывается, что переход на удаленку не является поводом для снижения зарплаты, а также увольнения за прогул.

