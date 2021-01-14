На Мосбиржу пришло 5 млн новых капиталистов

Как говорится в сообщении Московской биржи, порядка 5 млн человек стали инвесторами торговой площадки за прошедший год. В целом показатель достиг рекордных 8,8 млн. Фактически, констатировали там, на биржу пришло частных инвесторов больше, чем суммарно за все предыдущие годы. Уверенно повышалась и активность «дебютантов» рынка — в декабре 2020 года сделки на бирже совершали 1,4 млн человек по сравнению с 392 тыс. человек в декабре 2019 года.

Это не могло не отразиться и на объемах торгов на московском фондовом рынке: по оценкам площадки, они также достигли исторического максимума — показатель составил 23,9 трлн рублей. Это почти вдвое больше результата 2019 года.

В 2020 году частные инвесторы вложили в акции на Мосбирже 301 млрд рублей, в облигации — 617 млрд рублей. При этом доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2020 году выросла до 40,6%, облигациями — до 13%, на спот-рынке валюты — до 12,3%, на срочном рынке — до 42%.

Наиболее интересными для покупателей бумагами на Мосбирже по итогам года стали, в частности, акции «Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Норникеля», обыкновенные и привилегированные бумаги Сбербанка. В числе наиболее востребованных иностранных акций Alibaba Group, Pfizer, Apple, Tesla, Intel, Boeing, Amazon, NVIDIA.

Прирост на 5 млн инвесторов за 2020 год — это отличный результат для Мосбиржи, но такой ли он отличный для частных инвесторов — спорный вопрос, отмечает руководитель представительства Фонда государственных интересов Армении в России (ANIF) Сергей Григорян. Многие открывали брокерские счета под влиянием рекламы, не совсем понимая, что это такое и что с этим делать, указывает он. К тому же, далеко не все открытые счета инвесторы пополняли и совершали операции по ним.

То, что мы увидели такие показатели именно в 2020 году, не удивительно, полагает эксперт. Ставки по банковским депозитам как в рублях, так и в долларах опустились до исторических минимумов. Сейчас они не покрывают даже официальную инфляцию, которая по итогам 2020 года составила 4,91%, в то время как самые выгодные предложения по срочным рублевым депозитам во второй половине года находились на уровне 3,5-4%, по накопительным счетам были и того ниже — 2,5-3,5%. В связи с этим население стало активно искать альтернативные способы сохранения и приумножения денег.

На первый взгляд, фондовый рынок в этом отношении выглядит привлекательным, особенно если учесть обещания агентов по годовой доходности для инвесторов. Но, зачастую брокеры о многом умалчивают, и фондовый рынок не так прост, как кажется, иначе уже давно все бы обогатились на нем. Очень часто, говорит эксперт для привлечения инвесторов агенты используют так называемы калькуляторы доходности, которые позволяют просчитать прибыль на далекую перспективу: 5-10-15 и даже 20 лет. Это чистой воды фикция. Все они выдают показатели, актуальные лишь на текущий момент.

Самая большая ошибка, отмечает он, которую совершают начинающие инвесторы — они вкладывают заемные средства в надежде получить быструю прибыль. Этого ни в коем случае нельзя делать. Инвестировать можно только те средства, которые не понадобятся в ближайшей перспективе, сюда не относится «подушка безопасности» и кредиты.

В то же время, судя по отчетам, в большинстве своем инвесторы вкладывают деньги в акции крупнейших российских компаний, так называемых «голубых фишек». А это, несомненно, правильная стратегия.

Ситуация на фондовом рынке в 2021 году, так же, как и в прошлом, очень сильно будет зависеть от новостей, связанных с пандемией, прогнозирует Сергей Григорьян. Если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться — рынок будет падать, если она будет улучшаться — расти. Он обращает внимание на опасность нового, более заразного, британского штамма COVID-19.

«На мой взгляд, 2021 год не побьет рекорд 2020 года по количеству вновь открытых брокерских счетов, но и не будет значительно отставать в показателях, — прогнозирует эксперт. — Многие из тех, кто хотел инвестировать в фондовый рынок, уже открыли счета. Рекордный прирост был в последние месяцы 2020 года. Инвесторы открывали в основном ИИС, чтобы положить на счет деньги и уже в начале 2021 года подать заявление на получение налогового вычета».

Ранее популярный инструмент среди населения, банковские депозиты, перестали приносить ощутимый доход, добавляет управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. Кроме того, российские банки стали активно развивать мобильные приложения для инвестиций, делая их удобными и кастомизированными, снизился порог входа.

Тем не менее, говорит аналитик, похоже, что 2020 год был для российского фондового рынка лучшим, поскольку самые активные инвесторы уже пришли. Однако ситуация в мировой экономике не изменится быстро, и этот тренд — долгосрочный. В последующие годы рост продолжится, но уже более скромными темпами — за ближайшие несколько лет количество инвесторов может вырасти еще вдвое. Не стоит забывать, что около 60% россиян не имеют сбережений. В США взрывной рост фондового рынка отчасти был обусловлен прямой поддержкой населения, в России таких масштабных мер не было.

Приток инвесторов будет во многом определять динамику рынков, в ряде инструментов будет ощутим значительный приток ликвидности, полагает Алексей Кириенко. Мало сомнений, что российские биржи в борьбе за клиентов начнут активнее расширять географию рынков бирж, список доступных инструментов, технологии, а также расчетно-клиринговую инфраструктуру, что в, конечном счете, скажется позитивно на развитии отрасли.

Стоит отметить, добавляет эксперт, что для начинающего инвестора есть серьезные риски на фондовых рынках. Зачастую новички покупают известный бренд, не анализируя фундаментальные показатели компании, такие как соотношение цены и выручки. Лучшая иллюстрация модного хайпа — это компания Tesla, которая только за прошлый год выросла на 750%, выпустив лишь полмиллиона машин. Но никто не может предугадать, когда рост может смениться панической распродажей. Важно подчеркнуть, что без понимания азов финансовой грамотности даже на растущем рынке инвестору легко ошибиться.