Эксперты предупредили о возможности появления лишней нефти на рынке

В ближайшие полгода на рынке может появиться более 2 млн баррелей лишней нефти, подсчитали для «Известий» аналитики. Издание уточняет, что произойти это может из-за несоблюдения рядом государств условий сделки ОПЕК+. Как говорится в отчете компании Petro-Logistics, отслеживающей движение танкеров, страны ОПЕК+ выполнили договоренность о сокращении добычи в декабре прошлого года только на 75%. Показатель стал одним из самых низких уровней соблюдения сделки с момента начала действия соглашения в мае 2020 года.

Самыми вероятными нарушителями текущего года могут стать те же страны, которые не выполняли в полной мере соглашение ОПЕК+ в прошлом году, рассказал аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Наиболее вероятно нарушение условий сделки со стороны Ирака, Нигерии, Южного Судана», - отметила эксперт. По ее мнению, условия могут нарушить Экваториальная Гвинея и Конго, однако, их «доля участия настолько мала, что влияния на структуру сделки не окажет».

В общей сложности на рынок из-за данного несоблюдения договоренностей может поступать ежемесячно более 2 млн баррелей в сутки поверх квот, посчитал аналитик QBF Михаил Бугаев. Он привел в пример нарушение сделки ОПЕК+ со стороны Ирака и Нигерии в июле прошлого года, что привело к поставкам сверх отведенных квот на 851 тыс. и 315 тыс. баррелей в сутки соответственно. ОАЭ способны производить более 3,4 млн при квоте в около 2,6 млн, добавляет эксперт.

Россия со своей стороны продолжит соблюдать условия сделки ОПЕК+, прокомментировали ситуацию «Известиям» в аппарате вице-премьера Александра Новака.

