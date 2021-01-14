Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа

Нижняя палата Конгресса США – Палата представителей – проголосовала за процедуру импичмента президента президенты страны Дональда Трампа из-за «подстрекательства к мятежу». За отстранение президента от власти проголосовали 232 конгрессмена, в том числе 222 демократа и 10 республиканцев, «против» решения проголосовало 197 республиканцев, а четверо парламентариев не проголосовали.

Палата представителей голосовала за импичмент без предварительных парламентских слушаний, что является нарушением процедуры импичмента.

Поводом для импичмента послужили события 6 января, когда сторонники Трампа захватили Капитолий, где проходило параллельно заседание обеих палат американского Конгресса, в ходе которых обсуждалось утверждение результатов президентских выборов. Заседания Сената, и Палаты представителей были приостановлены, вице-президента США Майка Пенса и спикера палаты представителей Ненси Пелоси эвакуировали из здания Конгресса. Дональд Трамп выступил с видеобращением, в котором призвал своих сторонников прекратить беспорядки и разойтись по домам. Во время штурма здания Конгресса США погибло пять человек и около десятки поучили ранения.

Ранее сообщалось, что лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл отказался созвать заседание, на котором планировалось рассмотреть вопрос об импичменте президенту страны Дональду Трампу. По словам Макконнелла верхняя палата Конгрессса США соберется на заседание не ранее 19 января, а 20 января состоится инаугурация Джо Байдена.

Для отстранения президента США от должности требуется простое большинство голосов в нижней палате и две трети голосов в верхней палате парламента.