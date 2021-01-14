Прогноз погоды: Россию ждут смерчи, лавины и аномальные морозы

Климатическая обстановка в нашей стране портится с каждым днём. Уже сейчас большую часть Русской равнины сковали морозы. При этом в ближайшие дни погодная ситуация будет только ухудшаться – по прогнозу Гидрометцентра Россию ждут смерчи, обильные снегопады и аномальный холод.

Погода в Поволжье и на юге России

Резко испортилась погода в регионы Поволжья. Вчера в Татарстане было минус 30, местами градусники показывали минус 35.

Однако во второй половине недели почти всё Поволжье накроет очередной южный циклон. Станет значительно теплее, но зато усилится ветер (до 20 метров в секунду), снова зарядят снегопады, ожидаются метели и снежные заносы на дорогах.

На юге России, где до вчерашнего дня сохранялась на удивление тёплая погода, вскоре также ожидается настоящий климатический переворот. Так, целый букет погодный неприятностей метеорологи обещают жителям Ростовской области, Ставрополья и Кубани.

Здесь прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега, дождя, ледяного дождя. Всё это будет сопровождаться понижением температурного фона и порывистым ветром, на дорогах ожидаются снежные заносы, гололёд снежные заносы.

Погода в Сочи

В Сочи над Чёрным морем могут сформироваться смерчи, воздух уже предстоящей ночью остынет до плюс 4, а к началу следующей недели и вовсе до минус 1-2. Кроме того, в горах существует угроза схода лавин из-за порывов ветра выше 32 метров в секунду.

При этом ещё накануне в городе-курорте был установлен абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений – столбики термометров 13 января поднимались до небывалых для середины первого месяца года 21,2 градуса выше нуля. Предыдущий максимум на 13 января был отмечен в Сочи в 1968 году – в этот день в городе было плюс 20.

Погода в Крыму

В Крыму тёплая погодная аномалия, сопровождавшаяся рекордами тепла, также сошла на нет. В начале первой послепраздничной недели на всей территории полуострова преобладает почти зимняя климатическая ситуация. Так, накануне Крым оказался в центре южного циклона, который спровоцировал усиление ветра, привёл к густым туманам и сильным осадкам.

В дальнейшем температурный фон будет снижаться. Уже к предстоящему уикенду, по прогнозу синоптиков, в Симферополе воздух остынет до минус 6, а в начале следующей арктический атмосферный фронт понизит температуру до минус 10-15. Ожидается снег, местами сильный.

Погода на северо-западе России

Аномальные холода установятся на северо-западе страны. В частности, в Архангельской области столбики термометров могут опуститься до минус 35. Также резко похолодало в Республике Коми. В прошедшие выходные здесь фиксировались вполне комфортные минус 10-13, а в уже в среду столбики термометров рухнули до минус 32. В ближайшие дни в северных и восточных районах республики ожидается ещё холоднее – местами воздух остынет до 40.

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Уже отвыкший от сильных морозов Санкт-Петербург также оказался под влиянием холодных воздушных масс. Минувшей ночью в Северной столице и в Ленинградской области столбики термометров опускались до минус 20.

В пятницу днём в СПб, по прогнозу синоптиков, будет минус 17-18, с наступлением темноты подморозит до минус 21, а по области до минус 25. Также ожидается снег, местами метель. В субботу, 16 января будет облачно и по-прежнему холодно – согласно данным метеорологов градусники покажут минус 16-18.

Но уже вскоре в Петербурге ожидается очередной климатический переворот. Так, в воскресенье потеплеет до минус 7, а в понедельник – до минус 4. Вместе с тёплым и влажным атмосферным фронтом регион накроют обильные снегопады, которые в ежесуточном режиме будут идти почти до конца месяца.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на ближайшие дни

На Москву, по прогнозу синоптиков, также надвигаются ещё более сильные снежные метели и холода. В ближайшие дни погода в столичном регионе останется под влияние балканского циклонического фронта. Сегодня он обошёл Москву с юга, где и отмечались самые обильные снегопады. В пятницу, 15 января температура воздуха составит минус 18-20. При этом из-за высокой влажности по ощущениям будет минус 25.

В субботу, 16 января еще один южный циклон начнет подниматься вверх по Волге, поэтому климатическую остановку в Москве и Подмосковье будет определять его тыловая часть. Между тем, холодные воздушные массы, пересекающие столицу, принесут сюда очередную порцию снегопада. При этом ветер сменит направление на северное, и морозы усилятся. Так, рано утром в воскресенье в черте города будет минус 20-22, а по области до минус 25.

С северными ветрами столицу продолжат атаковать холодные воздушные массы, атмосферное давление начнёт идти вверх, а температура воздуха устремится вниз. В частности, в ночные часы воздух будет остывать до минус 25, что почти на 15 градусов ниже климатической нормы. А вот осадки почти прекратятся.