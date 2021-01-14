Росздравнадзор предупредил о незаконности применения вакцины Pfizer в России

Ввоз в Россию вакцин, не прошедших госрегистрацию в РФ, в том числе американского препарата компании Pfizer запрещен, сообщили «Интерфаксу» 14 января в пресс-службе Росздравнадзора.

«В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен», - сказали в ведомстве. Также запрещено использовать такие препараты медицинским организациям, которые ведут свою деятельность на территории Международного медицинского кластера, рассказали агентству в Росздравнадзоре, отвечая на запрос, могут ли российские частные клиники, в том числе официальный филиал израильского госпиталя Hadassah, использовать вакцины иностранного производства, например, Pfizer.

Ранее сообщалось, что Россия не планирует закупать в текущем году американскую вакцину от коронавируса Pfizer на государственном уровне, поскольку американская компания «не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID». Также не планируются закупки германской вакцины от COVID BioNTech. В пресс-службе компании Pfizer сообщали, что в текущем году их вакцина будет поставляться только по уже заключенным государственным соглашениям, без которых поставка в Россию через частные клиники пока невозможна.

