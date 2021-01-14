Рубль смог укрепиться

После вчерашней коррекции, рубль несколько отыграл свои позиции. Начав торги четверга с отметок 73,77 рубля за доллар и 89,63 рубля за евро, нацвалюта к пяти часам дня укрепилась как против доллара, так и против евро. В частности, были достигнуты отметки 73,54 рубля 89,17 рубля за доллар и евро соответственно. Отметим, что доллар несколько подрос. Индекс DXY с 90 пунктов, за тот же период достиг 9,33 пункта.

Стимулом роста аппетита к риску в очередной раз стали надежды на скорое восстановление крупнейших мировых экономик. Статистические данные показали, что китайский экспорт в декабре вырос больше, чем ожидалось — на 18,1% в годовом выражении при прогнозе роста в 15%. Нефть, хоть и не показывает уверенной динамике, тем не мене в США на минувшей неделе было зафиксировано снижение коммерческих запасов нефти.

У рубля есть шансы вырасти, однако не стоит забывать, что Минфин начал скупку валюты. Очевидно, что действия ведомства надавят на рубль, с силой, пропорциональной объемам скупки. Наиболее вероятно, что рубль в краткосрочной перспективе будет колебаться в коридоре 73,2-74,2 против доллара и 89-89,9 против евро.