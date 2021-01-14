«Северный поток — 2»: выход с сожалением

С 1 января 2021 года в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода проекта «Северный поток — 2», вступили в силу новые американские санкции. Они касаются, в частности, компаний, страхующих и сертифицирующих суда-участники проекта.

Агентство Reuters сообщило поздно вечером во вторник, что Госдеп США связался с компаниями. «Мы пытаемся информировать компании о риске и призываем их уйти, пока не стало слишком поздно», — сказал источник в американском правительстве.

Источник в США сообщил, что Госдепартамент, как ожидается, выпустит к четвергу или пятнице отчет о компаниях, которые, по его мнению, помогают трубопроводу Россия—Германия. Он также включает в себя те, которые предоставляют страховку, помогают прокладывать трубы на подводном участке или проверяют строительное оборудование проекта.

По словам источника, в отчете, в частности, может быть указана Цюрихская страховая группа. Цюрих заявил, что он «привержен полному соблюдению любых применимых правил санкций».

Источник в американской промышленности сообщил, что запросы от администрации Трампа за последние несколько месяцев, начиная с октября, получали также немецкие и другие европейские компании, об их деятельности, связанной с «Северным потоком —2».

Госдепартамент в октябре спросил компании, были ли они вовлечены в строительство газопровода из России в Европу, продолжались ли какие-либо работы после 15 июля, а также о стоимости предоставляемых ими услуг или поддержки, сказал источник в отрасли.

1 января Госдепартамент снова обратился к партнерам Nord Stream 2 с настоятельной просьбой, сказал источник в отрасли, попросив созвониться в эти выходные с Бюро энергетических ресурсов, чтобы обсудить детали сворачивания деятельности компаний.

Первой отреагировала на угрозы американцев и вышла из проекта норвежская сертификационная и классификационная компания Det Norske Veritas.

Теперь же решение покинуть «Северный поток – 2», которому осталось до конца строительства всего порядка 130 км по дну Балтийского моря, заявила датская компания в сфере консалтинга и инженерного дела Rambоll. Как сообщило издание Politiken, выйти из проекта датчан заставила угроза американских санкций, но сделали они это «с сожалением».

«Компания Rambоll стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода "Северный поток — 2", идущего из России в Германию, стоимостью более 70 млрд датских крон», — говорится в статье на сайте газеты. «К сожалению, мы не будем это комментировать», — добавил пресс-секретарь Rambol.

Отказ от сотрудничества датской инжиниринговой компании Ramboll и норвежской сертификационной компании DNV GL не является тотальным провалом по части завершения проекта, уверен управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Это, безусловно, затянет процесс по сертификации и тестированию, но не сможет оказать серьезного эффекта на дальнейшее функционирование проекта, полагает он.

В том, что новый пакет американских санкций будет принят — не было ни у кого сомнений уже давно, замечает он. При этом основные инженерные действия и сам проект продуман до мелочей, имея долгую историю. И, вероятнее всего, датская компания уже фактически выполнила все свои обязательства и передала необходимые данные для успешного завершения работ основному оператору проекта.

Конечно, признает Юрий Федюкин, для того чтобы трубопровод мог успешно работать ему необходимо пройти тестирование и сертификационную процедуру, и невозможность участия норвежской DNV GL может действительно создать определенные проблемы. Однако это не столь критично для «Газпрома» и его партнеров, считает он. Новая редакция американского оборонного бюджета по части санкций выглядит более мягкой, чем предыдущие версии, что на руку «Северному потоку — 2». В частности, в ней предусмотрено, что санкции не применяются в отношении Евросоюза или правительства любого члена ЕС в том числе Норвегии, Швейцарии или Великобритании. Также они не распространяются на любую организацию из ЕС, не являющейся коммерческой структурой.

Это означает, объясняет юрист, что в теории для того, чтобы протестировать, сертифицировать и застраховать трубопровод, европейским правительствам необходимо будет пойти на меры по созданию некоего некоммерческого фонда, куда можно будет временно трудоустроить всех необходимых специалистов, способных оказать эти услуги.

Хотя практически это и потребует сложнейших усилий от заинтересованных компаний и правительств стран ЕС. Но на кону стоит достаточно серьезный объем инвестиций со стороны крупнейших европейских энергетических компаний, как и высокая заинтересованность в реализации проекта со стороны Германии и ее союзников. Поэтому этот вариант вполне жизнеспособен и реализуем, уверен Юрий Федюкин.

Финансовые препятствия «Северному потоку — 2» со стороны Америки, скорее всего, будут сняты не де-юре, а постепенно устранены по факту в течение полутора-двух ближайших лет, предполагает шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Совсем уж скорый запуск новой нитки в этом году пока и не востребован, так как Европа ещё только восстанавливает промышленные обороты после кризиса. Но принципиально проект очень выгоден и нужен не только Германии, но и ещё нескольким странам, и они его не оставят.

По мере того, как некоторые старые, имеющие репутацию и деловые связи по всему миру европейские компании могут и дальше формально покидать проект, чтобы не подставляться под штрафы и ограничения, трубопровод достроят формально независимые от «Газпрома» судовые компании, уверен эксперт.

Он так же считает, что в дело будут пущены «обходные механизмы» — фонды, напоминая, что одна из немецких земель уже учредила такой фонд, и подобная практика будет продолжена. Напомним, что соответствующий фонд был учрежден в федеральной земле Мекленбург—Передняя Померания в сентябре.

Европе на практике примерно одинаково сложно вести на эти темы диалог с любой американской администрацией, хотя сопротивление демократического лобби может оказаться чуть слабее именно в газовом вопросе, «Синие» традиционно меньше связаны обязательствами перед добывающими компаниями, это что называется не профиль демократов. Но большой разницы нет, и на деле сопротивление проекту со стороны Вашингтона всё равно рано или поздно сошло бы на нет.

Это и произойдет, уверен Пётр Пушкарёв, как только станет совсем явно, что это совершенно никак не помогает продвигать на европейский рынок американский СПГ, а больше порождает, наоборот, негативную имиджевую ауру вокруг него, только мешая американским производителям реализовать дополнительные поставки. Максимум, чего США могут в принципе добиться, это обменное соглашение, по которому они смогут гарантированно реализовать оговоренный объем СПГ, в ответ снимая все претензии к «Северному потоку — 2».