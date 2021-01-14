Школьники Москвы возвращаются к очному обучению с 18 января

Московские школьники, включая старшие классы, с 18 января возобновят очную учебу, объявил мэр города Сергей Собянин в личном блоге. Он внес соответствующие изменения в свой указ о противоэпидемических мерах.

Остальные ограничения, включая удаленное обучение для студентов, домашний режим для лиц старше 65 лет и удаленку для 30% персонала, продлевают до 21 января.

Чиновник призвал школы максимально соблюдать все меры безопасности и профилактики коронавируса, а в случае выявления «даже одного случая инфекции – как и в первом полугодии» – весь класс необходимо временно перевести на дистанционное обучение.

Вузы, колледжи, споршколы и учреждения дополнительного образования не приступят к обучению до 21 января. О дальнейшей тенденции развития ситуации с распространением коронавируса в городе станет понятно в ближайшие дни, что позволит принимать решения на более долгий срок, добавляет Собянин. Если ситуация с коронавирусом не ухудшится, власти города рассмотрят смягчение некоторых других ограничений, отмечается в сообщении.

Чиновник назвал эпидемиологическую ситуацию в городе «неопределенной», отметив, что новогодние праздники остановили рост заболеваемости COVID, при этом нет ощутимого снижения числа госпитализаций. В больницах города проходит лечение от коронавируса около 13 тыс. пациентов, свободными остаются 7,6 тыс. коек для больных COVID.

