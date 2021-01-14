Собянин пообещал льготы переболевшим COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал создание системы, которая учитывала бы, что гражданин успешно перенес коронавирусную инфекцию и может пользоваться городской инфраструктурой без карантинных ограничений.

«Мы советуемся с врачами, специалистами, с транспортниками, айтишниками, создаем такую систему, которая бы позволила и им тоже иметь определенные льготы в городской системе, в городских учреждениях, организациях, в проезде на транспорте», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, мэр столицы допустил общее ослабление карантинных ограничений в городе. «Дождемся следующей недели и там уже с открытыми глазами примем другие решения – либо ослабим ряд ограничений, либо их продлим, все будет зависеть от того, как ситуация будет развиваться», – сказал Собянин.