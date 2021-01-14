США расширили санкции против китайских компаний

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Министерство обороны США расширило список китайских компаний, которые аффилированы с военным ведомством КНР и попадают под американские ограничения. 

В списке оказалась Xiaomi Corporation, занимающая третье место в мире (после Samsung и Apple) по производству смартфонов и еще восемь китайских компаний. 

Гражданам США запрещается инвестировать в эти компании, а владеющие их  акциями американские инвесторы должны избавиться от ценных бумаг до 11 ноября 2021 года. 