США расширили санкции против китайских компаний

Министерство обороны США расширило список китайских компаний, которые аффилированы с военным ведомством КНР и попадают под американские ограничения.

В списке оказалась Xiaomi Corporation, занимающая третье место в мире (после Samsung и Apple) по производству смартфонов и еще восемь китайских компаний.

Гражданам США запрещается инвестировать в эти компании, а владеющие их акциями американские инвесторы должны избавиться от ценных бумаг до 11 ноября 2021 года.