Торговые сети столкнулись со сложностями при закупке масла и сахара

У торговых сетей со средним оборотом и небольших магазинов начались сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам, сообщает издание «Коммерсант».

Ранее небольшие и средние сети, а также несетевые магазины закупали масло и сахар у дистрибуторов, которые не попадают под новое соглашение о регулируемых ценах, рассказал глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин. Магазины в этой ситуации предприняли попытки переориентироваться на закупки данной продукции непосредственно у производителей, однако заводы в первую очередь готовы обслуживать крупные сети. С новыми контрагентами поставщики готовы работать только при условии заключения договора поставки, но на таких условиях заводы готовы отгружать ограниченные объемы товара, пояснил эксперт отрасли. Он добавил, что у небольших сетей возникли проблемы и с доставкой товара, за которую поставщики требуют премию, либо предлагают забирать продукцию на условиях самовывоза.

Также сообщается, что производители подсолнечного масла в ценовой категории менее 95 рублей за литр подняли закупочные цены до 95 рублей за литр, а поставщики более дорогой продукции повышают цену на подсолнечное масло с учетом логистики.

Со своей стороны заводы заявляют, что их действия продиктованы новыми договоренностями. В Союзе независимых сетей сообщили, что в случае усугубления проблем, условия соглашений придется корректировать.

