Twitter разблокировал аккаунт «Спутник V»

Twitter восстановил доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Twitter объяснил временную блокировку аккаунта вакцины «Спутник V» возможной попыткой несанкционированного доступа из США, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Twitter заблокировал доступ к учетной записи @spitnikvaccine создателей вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Учетная запись "Спутника V" @spitnikvaccine в Twitter была ограничена. Мы разбираемся в причинах произошедшего», – заявили в Российском фонде прямых инвестиций.