Ученые США открыли две новые мутации COVID

У коронавируса выявлено еще два новых штамма, один из которых имеет сходство с «британским», а второй делает вирус более заразным, сообщают ученые из университета Огайо в США.

В заявлении учебного заведения говорится, что первая мутация, скорее всего, возникла в США, несмотря на сходство с «британским» штаммом. Другой штамм приобрел три генетические мутации, ранее не замеченные вместе в SARS-Cov-2. Уточняется, что первая мутация была выявлена у одного пациента в Огайо, и ученые пока не могут сказать, насколько широкое распространение она получила. Второй вариант все чаще встречается в городе Колумбус в конце декабря 2020 года - начале 2021 года.

По данным ученых, мутации, которые существуют во втором штамме, вероятно, делают вирус более заразным. Информации о влиянии новых штаммов на эффективность вакцин пока нет, добавляют сотрудники университета.

В середине декабря правительство Великобритании заявило, что в стране обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Власти подтвердили, что новый штамм заразней и распространяется с большей скоростью, чем обычный коронавирус.

