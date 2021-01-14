В Италии начался крупнейший процесс над мафией

Крупнейший за три десятилетия процесс над организованной преступностью начался в калабрийском городке Ламеция-Терме. Специально для процесса, у которого даже есть название — «Возрождение», был построен зал заседаний, больше похожий на крепость.

В Риме и всей Италии на калабрийский процесс возлагают большие надежды. Власти надеются, что процесс «Возрождение» станет переломным моментом в борьбе с ндрангетой, после которого на юге полуострова начнется настоящее возрождение.

Масштабы процесса впечатляют. Одних свидетелей — 900, а обвиняемых — более 350. Самих мафиози и обвиняемых в соучастии в их преступлениях чиновников, политиков и даже полицейских в зале суда нет. Около 50 обвиняемых участвуют в судебном процессе в режиме видеосвязи.

Первый день процесса носил в основном процедурный характер. Большая часть времени ушла на зачитывание судьей Тицианой Макри имен и фамилий обвиняемых.

Почти все они были арестованы в декабре 2019 года после продолжительного расследования, начавшегося еще в 2016 году как минимум в 11 итальянских регионах. В рейдах, проходивших в основном в калабрийском городке Вибо-Валентия, который контролируется влиятельным кланом Манкузо, участвовали около 2500 стражей порядка.

Нескольких крестных отцов ндрангеты, прятавшихся в бункерах, задерживали «охотники» — бойцы элитного подразделения карабинеров.

В сотрудничестве с ндрангетой обвиняются бывший сенатор, шеф полиции, местные чиновники и бизнесмены. Их арестовывали не только в Италии, но и в Германии, Швейцарии и Болгарии.

Расследованием руководил специальный прокурор по борьбе с мафией Никола Граттери, знаменитый еще и тем, что половину своих 60 лет прожил под постоянной охраной полиции.

«Ожидания высокие, — прокомментировал начало громкого процесса эксперт по ндрангете Антонио Никазо. — Итальянские власти надеются, что он (процесс) станет поворотным моментом в борьбе с ндрангетой и наверняка войдет во все учебники по организованной преступности».

За последние десятилетия ндрангета, к которой коллеги по преступному миру Италии долго относились снисходительно, резко усилилась и обошла сицилийскую мафию и неаполитанскую каморру как по влиянию, так и по мощи. Это одна из самых богатых криминальных организаций планеты. Согласно исследованию, проведенному в 2013 году институтом Demoskopita, ее годовой оборот 7 лет назад составлял 53 млрд евро и превышал обороты Deutsche Bank и McDonald’s, вместе взятых.

Главный секрет успехов ндрангеты, по мнению следователей, заключается в том, что она глубоко вросла в жизнь Калабрии и стала ее неотъемлемой частью. Отличительная черта калабрийской мафии — полный отказ от любой публичности. Боссы ндрангеты живут почти безвылазно в своих удаленных горных деревнях, несмотря на то, что «щупальца» организации простираются практически на всю планету.

Еще одна отличительная черта ндрагеты в том, что под домами ее крестных отцов вырыта разветвленная сеть тоннелей, а в горах имеются укрепленные бункеры, попасть куда можно только пешком.

Но ведя жизнь отшельников в горах Калабрии, крестные отцы ндрангеты отмывают через подставные компании миллиарды долларов, заработанные на торговле наркотиками, людьми, оружием и других видах преступной деятельности.

Кланы калабрийской мафии связаны тесными кровными узами. То обстоятельство, что в ндрангету входят в подавляющем большинстве родственники, до последнего времени делал эту ветвь итальянской оргпреступности практически неуязвимой. Только сейчас, на рубеже второго и третьего десятилетий в этой «броне» появились трещины. Некоторые из всех этих братьев, племянников и сыновей решили дать показания против родственников.

Во время процесса «Возрождение» все внимание будет привлечено к Эманнуэлю Манкузо, сыну крестного отца Луни Манкузо. Эммануэль получил защиту полиции и раскрыл много тайн ндрангеты. Никола Граттери с помощниками надеется с его помощью посадить за решетку на много десятилетий, к примеру, Луиджи Манкузо, дядю Эммануэля и брата Луни Манкузо.