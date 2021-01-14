В Кении обнаружено 16 новых штаммов коронавируса

Учёные из медицинского исследовательского института Кении обнаружили в стране 16 новых штаммов COVID-19.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, эти разновидности коронавируса полностью отличаются от штаммов, выявленных ранее в Великобритании и ЮАР. Они зафиксированы в восьми округах между июнем и октябрем 2020 года. Всего в стране 20 разновидностей COVID-19, причём четыре из них были выявлены ещё в марте.

По словам кенийских учёных, большинство мутаций неопасны и не играют практически никакой роли. Но один штамм является уникальным. Его образцы обнаружили в округе Таита-Тавета. При этом нигде в мире такой разновидности COVID-19 – нет. Предположительно, этот штамм вызвал значительное число заражений в Таите.

Исследователи, чтобы прояснить ситуацию с мутацией коронавируса в стране, планируют секвенировать 400 геномов в разных частях страны в январе и феврале.

Напомним, в Кении за всё время пандемии заразились COVID-19 более 98 тыс. человек, из них более 1,7 тыс. скончались.