В Норвегии 23 человека умерли после прививки вакциной Pfizer

В Норвегии скончались 23 человека, которых привили вакциной от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на норвежское Агентство лекарственных средств.

«Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем», — сказал представитель Агентства Стейнар Мадсен.

Все летальные исходы зафиксировали среди лиц старше 80 лет с ослабленным иммунитетом. Институт национального здравоохранения Норвегии изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, страдающих серьезными заболеваниями.

Ранее сообщалось, что воз в Россию вакцин, не прошедших госрегистрацию в нашей стране, в том числе американского препарата компании Pfizer запрещён.

«В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен», – заявили 14 января в пресс-службе Росздравнадзора.

Также запрещено использовать такие препараты медицинским организациям, которые ведут свою деятельность на территории Международного медицинского кластера. Речь идёт, в том числе и об официальном филиале израильского госпиталя Hadassah.