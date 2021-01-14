В России могут признать незаконными смарт-часы с функцией скрытой съемки

Ввоз в Россию смарт-часов с функцией скрытой съемки могут ограничить в ближайшее время, если функционал данных устройств будет отнесен к категории спецсредств, сообщает Telegram-канал депутата Госдумы Антона Горелкина. Произойдет это после внесения данного товара Федеральной таможенной службой (ФТС) в список специальных технических средств, говорится в ответе ведомства депутату.

«В случае, если функционал и технические характеристики смарт-часов позволяют отнести их к категории специальных технических средств, ввоз таких устройств физическими лицами в качестве товаров личного пользования запрещен», - следует из письма.

ФТС сообщает, что под запрет попадут и смарт-часы с функцией скрытой съемки, купленные через оформление заказа на иностранных интернет-площадках.

Будет ли гаджет отнесен в разряд спецтехсредств зависит от функционала конкретной модели смарт-часов, - если функции съемки прописаны в паспорте изделия, объектив встроенной камеры не скрыт, а режим съемки сопровождается работой элементов индикации, то часы не будут считаться«шпионским», сообщили в ФТС.

Депутат уточняет, что один и тот же производитель может выпускать линейку часов, одни из которых будут разрешены для использования в России, а другие попадут в разряд нелегальных.

