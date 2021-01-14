В России за сутки выявлено 24,7 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 24 763 случая, сообщает оперштаб. В общей сложности в России за все время эпидемии зарегистрировано 3 495 816 случаев коронавирусной инфекции (+0,7%). Умерли за последние сутки от COVID 570 пациентов. Всего в РФ число безвозвратных потерь от вируса достигло 63,9 тыс. Успешно справились с заболеванием 2 882 044 россиян, из которых 27 956 были выписаны из российских больниц за последние 24 часа.

Накануне в России сообщалось о 22 850 случаев COVID-19. По данным оперштаба, на текущей недели фиксируется устойчивый рост числа выздоровевших от коронавирусной инфекции, также суточное число выписанных превышает количество госпитализированных.

Столица продолжает оставаться на первом месте в топ-5 регионов с наибольшим приростом ковид-больных за сутки. В Москве 5 893 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 049 пациентов. В тройке регионов с высокими показателями заболеваемости коронавирусом Санкт-Петербург (3 041 новый случай) и Московская область (1 263).

В пятерке – Нижегородская область (+476) и Воронежская область (+393). В десятке – Ростовская область (392), Свердловская область (382), Крым (+365), Красноярский край (327) и Вологодская область (+305).

В мировом антирейтинге, по данным Университета Джонса Хопкинса, Россия продолжает оставаться на четвертом месте по заболеваемости коронавирусом после США (более 23 млн случаев), Индии (10,5 млн) и Бразилии (8,2 млн). Всего в мире зарегистрировано 92,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 2 млн смертей от него.

