Системы iOS и Android мешают столичной мэрии отслеживать передвижения москвичей

Власти Москвы заявили о возможном сворачивании системы слежки за передвижениями жителей города по MAC-адресам смартфонов, из-за обновлений операционных систем iOS и Android, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на столичную мэрию. Первоначально на программу планировалось потратить 152,9 млн руб. Изменения в ОС смартфонов сделали почти невозможным получить уникальные адреса телефонов, рассказал собеседник газеты.

«Сейчас наши технари ищут выход из ситуации, пытаясь обойти защиту операционных систем (ОС), но, скорее всего, проект будет свернут», - сообщил источник издания. При этом в ЦОДД, который является заказчиком программы, заявили газете, что не в курсе планов по сворачиванию проекта.

Согласны с бесполезностью системы слежки за москвичами из-за обновлений iOS и Android и эксперты, опрошенные газетой. Они уточняют, что о новых версиях систем, которые могут помешать отслеживать передвижения горожан, было известно уже на момент заключения контракта, - обновленные Android 11 и iOS 14, предусматривающие динамичную смену MAC-адресов, вышли в сентябре 2020 года. Несмотря на это, по сведениям «Коммерсанта», в конце декабря прошлого года компания-подрядчик «Информационные технологии будущего» отчиталась о завершении первого этапа работ, получив от ЦОДД 62,8 млн руб.

О заказе системы слежка за москвичами стало известно в октябре 2020 года, когда на сайте госзакупок был размещен контракт стоимостью 155,2 млн руб. Исполнителю контракта предстояло установить 220 аппаратно-программных комплексов и софтов для них на остановках и пешеходных стелах для сбора MAC-адресов с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств. В мэрии сообщили, что при помощи устройств планировалось собрать данные о передвижении человека за день, неделю, месяц и год. Предполагалось, что система будет работать вместе с камерами наблюдения, которые также передают данные о пассажиропотоке.

