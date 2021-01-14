Вирусолог объяснил запрет на применение вакцины Pfizer в России

Доктор медицинских наук, вирусолог Николай Малышев объяснил запрет Росздравнадзора применять незарегистрированную в РФ вакцину от Pfizer. По его словам, у каждого государства свои правила, передаёт РИА Новости.

«Представьте, мы бы где-нибудь за рубежом привезли в кармане и стали бы делать. Как бы к этому отнеслись?», – сказал специалист.

Малышев при этом напомнил, что вакцина Pfizer требует особых условий хранения.

«Я вообще плохо представляю, как возможна доставка. Она там непростая. Такая частная инициатива не приветствуется», – резюмировал Малышев, ещё раз подчеркнув, что для импорта вакцин в Россию необходима официальная государственная регистрация.

Ранее сообщалось, что воз в Россию вакцин, не прошедших госрегистрацию в нашей стране, в том числе американского препарата компании Pfizer запрещён.

«В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен», – заявили 14 января в пресс-службе Росздравнадзора.

Также запрещено использовать такие препараты медицинским организациям, которые ведут свою деятельность на территории Международного медицинского кластера. Речь идёт, в том числе и об официальном филиале израильского госпиталя Hadassah.

